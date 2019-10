Obtuvo Marcelo García 7° lugar en las Truck

La mala fortuna acompañó al piloto Marcelo García, ya que a pesar de ir al frente en todo momento de la carrera, no pudo alcanzar su objetivo de subir al podio, por lo que finalmente terminó en el séptimo lugar, dentro de la novena fecha de las Truck Nascar, que tuvieron lugar en el trióvalo de Cajititlán, Guadalajara.

El piloto de Isquisa, estuvo comandando las acciones a lo largo de la carrera, y sosteniendo una lucha muy cerrada con sus contrincantes, y cuando todo indicaba que podría subir al podio, las circunstancias, le jugaron una mala pasada y terminó en el lugar 7 de la carrera, aunque lo importante es que consiguió sumar puntos para la tabla de posiciones de la categoría.

"No salieron las cosas como queríamos pero aun así intentamos en todo momento ir al frente, pero en momentos funcionaba bien la camioneta y después bajaba el rendimiento, eso hizo que no pudiera pelear más por una mejor posición, al final con este resultado y los puntos creo que escalamos al segundo lugar, pero empatados con el piloto Sergio Martínez, así que en general no fue tan malo el resultado como se ve, además de que mi compañero logró la victoria, aunque nos quedamos con la sensación de que pudimos hacer más. Aún quedan tres fechas y seguiremos buscando hasta el final la corona de la categoría, esto se puso emocionante, vamos por más hasta el final, nadie de los que podemos ser campeones va a aflojar" finalizó Marcelo.

La siguiente cita para que siga la pelea por la corona, llegará en el mes de octubre con la décima fecha de las Mikel´s Trucks en el trazado del Miguel E. Abed de Puebla los días 19 y 20.