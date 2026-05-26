Ola de calor golpea Roland Garros

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PARÍS.- Los tenistas que participan en el Abierto de Francia dicen que no han vivido condiciones tan calurosas en Roland Garros desde los Juegos Olímpicos de París.

Y los Juegos Olímpicos de 2024 se celebraron en julio y agosto.

Las temperaturas durante los dos primeros dos días del Grand Slam sobre tierra batida se han disparado hasta los 33 grados Célsius (91 Fahrenheit) , muy por encima de lo habitual para finales de mayo en la capital francesa. Y se prevé que siga así durante toda la primera semana.

Además de resultar incómodo tanto para los aficionados como para los jugadores, las condiciones bochornosas también han generado una pista más rápida, lo que cambia el ritmo del juego.

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"Es muy diferente. Quizá hizo tanto calor en los Juegos Olímpicos, pero las pelotas eran distintas, así que no lo trataría como el mismo torneo", comentó la cuatro veces campeona del Abierto de Francia Iga Swiatek después de arrollar el lunes por 6-1, 6-2 a Emerson Jones en la primera ronda .

Los jugadores se han estado colocando bolsas de hielo alrededor del cuello en los cambios de lado para mantenerse frescos, mientras los aficionados se refrescan bajo los aspersores.

Cuando los trabajadores riegan las pistas de tierra batida entre sets, han empezado también a dirigir las mangueras hacia los espectadores que les suplican que los empapen.

"No recuerdo la última vez que hizo tanto calor en Roland Garros", manifestó la jugadora australiana nacida en Rusia Daria Kasatkina tras vencer por 6-4, 6-4 a Zeynep Sonmez. "Quizá un día. Pero lo vamos a tener toda la semana". Kasatkina señaló que las temperaturas, que agotan la energía, propiciaron partidos con más altibajos.

"De repente puedes levantarte del banco y sentir que tu concentración bajó", explicó. "Así que esta es una batalla que también tienes que ganar. ... Quien se adapte mejor a las condiciones de hoy se lo lleva".