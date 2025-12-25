logo pulso
Orgulloso padre Zidane presencia la victoria de Argelia sobre Sudán

Por AP

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
Orgulloso padre Zidane presencia la victoria de Argelia sobre Sudán

RABAT.- El gran Zinedine Zidane de Francia observó las seguras manos de su hijo portero mientras Argelia comenzaba su campaña en la Copa Africana de Naciones con una victoria de 3-0 sobre Sudán, que jugó con diez hombres, el miércoles.

Riyad Mahrez anotó dos veces y el joven de 20 años Ibrahim Maza marcó su primer gol internacional para Argelia, uno de los favoritos del torneo, para colocarse en la cima del Grupo E.

Zidane, quien estuvo en el fragante Estadio Moulay El Hassan en Rabat para ver a su hijo Luca Zidane jugando en la portería de Argelia, fue aclamado por la multitud cada vez que aparecía en las pantallas gigantes.

Luca Zidane optó por representar al país de su abuelo tras recibir la invitación de los Zorros del Desierto y ha tenido su oportunidad de brillar debido a una lesión de Alexandre Oukidja, quien podría haber sido el titular de no ser por eso.

Argelia no perdió tiempo el miércoles, con Mahrez anotando el primer gol en el segundo minuto tras una jugada desinteresada de Hicham Boudaoui para asistirlo.

Zidane fue llamado a la acción poco después para negar un avance de Yaser Awad. Sudán tuvo que jugar todos sus partidos de clasificación fuera de casa debido a la guerra civil que asola el país desde hace casi 1,000 días.

Aunque los argelinos se mostraron confiados y jugaron con intensidad, las grandes oportunidades cayeron en el otro extremo, con Zidane salvando nuevamente un disparo de Awad antes de que Abdel Raouf disparara por encima.

Salah Adil fue expulsado justo cuando la lluvia comenzaba a caer poco antes del descanso con su segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Rayan Aït-Nouri, quien de otro modo habría quedado solo.

Mohammed Amoura realizó un brillante centro con el exterior de su bota para que Mahrez anotara a los 61 minutos, y Baghdad Bounedjah cabeceó el balón hacia Maza para que el suplente completara el marcador a los 85.

