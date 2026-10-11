Oro para SLP en salto de longitud
Sofía García Mata consiguió la dorada en la Paralimpiada Nacional 2026
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La atleta potosina Sofía García Mata consiguió la medalla de oro en la prueba de salto de longitud, dentro de la categoría T21 Juvenil Mayor, durante su participación en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, que se desarrolla en el estado de Jalisco. La representante de San Luis Potosí registró una marca de 2.02 metros, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio en la máxima justa nacional del deporte adaptado.
Con esta actuación, García Mata destacó entre las competidoras de su categoría y sumó una nueva presea dorada para la delegación potosina. Su resultado es reflejo del trabajo, la disciplina y la preparación que las y los deportistas realizan para competir a nivel nacional y representar a su estado en las distintas pruebas del programa paralímpico.
La conquista de Sofía representa un motivo de orgullo para San Luis Potosí, al reconocer el esfuerzo y la determinación de las y los atletas que participan en esta competencia. Su desempeño también pone de relieve la importancia de impulsar el deporte adaptado y generar condiciones que permitan a las personas con discapacidad desarrollar sus capacidades y alcanzar sus objetivos deportivos.
La participación de García Mata en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026 se suma a los resultados de la delegación potosina en territorio jalisciense. La medalla de oro obtenida en salto de longitud reconoce el compromiso de la atleta y fortalece la presencia de San Luis Potosí en el escenario nacional del deporte adaptado.
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