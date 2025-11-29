Oscar Piastri conquista pole position en Gran Premio de Qatar F1

LUSAIL, Qatar (AP) — Oscar Piastri obtuvo la pole position para el Gran Premio de Qatar con una vuelta magnífica, relegando Landor Norris, a su compañero de equipo en McLaren y rival por el título de Fórmula 1, al segundo lugar en la parrilla para la carrera del domingo.

Líder del campeonato, Norris aventaja a Piastri por 22 puntos y al campeón defensor Max Verstappen de Red Bull por 25.

Una victoria de Norris el domingo le garantiza un primer título en la F1. El británico necesita terminar cuatro puntos por delante de Piastri y un punto por encima de Verstappen, quien busca su quinto título consecutivo.

Norris marcó el tiempo más rápido en su primer intento, con Piastri a .035 segundos detrás y Verstappen casi medio segundo atrás. Pero Norris arruinó su segunda vuelta y Piastri aprovechó para superarlo por .108 segundos tras una vuelta impecable.

"Buena sesión, todos", afirmó Piastri. "Eso fue increíble".

Verstappen estaba por delante de Norris en el primer sector, pero se desvaneció en la sesión nocturna y se clasificó en tercer lugar.

George Russell de Mercedes fue cuarto y su compañero de equipo Kimi Antonelli quinto, con Charles Leclerc clasificándose décimo en otro día decepcionante para Ferrari.

El calvario del siete veces campeón de F1 Lewis Hamilton, en su primera temporada con Ferrari, se acentuaron cuando fue eliminado en la Q1 por segunda carrera consecutiva después de clasificarse último en el GP de Las Vegas.

Piastri gana terreno

Más temprano el sábado, Piastri ganó la carrera sprint desde la pole.

El australiano dominó desde la pole para embolsarse ocho puntos, mientras que siete fueron para Russell al figurar segundo. Norris obtuvo seis puntos por su tercer puesto, y Verstappen consiguió cinco al terminar cuarto.

"Este es un circuito distinto, con más agarre a los previos", dijo Piastri tras el sprint.

Norris comenzó el sprint desde la tercera posición en la parrilla y Verstappen desde la sexta. El neerlandés fue dejado pasar por Yuki Tsunoda, su compañero de equipo en Red Bull, en la primera vuelta, pero no pudo acercarse lo suficiente para presionar a Norris.

"Tendremos una carrera muy difícil mañana, aquí es bastante difícil adelantar y la clasificación será clave", comentó Norris.

Verstappen se quejó de rebotes y subviraje en su Red Bull el viernes, y los problemas persistieron.

"El rebote sigue siendo muy malo", expresó Verstappen cuatro vueltas después del sprint del sábado.

Tsunoda terminó quinto por delante de Kimi Antonelli, ambos recibiendo penalizaciones de cinco segundos por exceder los límites de la pista más de las tres veces permitidas.

Fernando Alonso de Aston Martin obtuvo dos puntos al quedar en séptimo lugar y el también español Carlos Sainz de Williams embolsó un punto como octavo.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó último en el sprint y también largará desde el fondo de la parrilla el domingo.

La temporada de F1 concluye el 7 de diciembre en Abu Dabi.

Verstappen ha ganado las dos últimas carreras en Qatar y cuatro de las últimas cinco en Abu Dabi.

Piastri no ha ganado desde el último día de agosto en el GP de Holanda y el australiano no ha subido al podio en las últimas seis carreras de F1, excluyendo la sprint del sábado.

Las posibilidades de título de Verstappen aumentaron tras la descalificación de ambos pilotos de McLaren después del GP de Las Vegas del domingo pasado, que ganó Verstappen.

La estrategia de carrera en Qatar será más difícil de imponer dado que los equipos tienen dos paradas en boxes obligatorias, una medida impuesta por razones de seguridad debido al alto riesgo de degradación de neumáticos en el Circuito Internacional de Lusail de 5,4 kilómetros (3,3 millas).

Los neumáticos Pirelli están restringidos a un máximo de 25 vueltas en la carrera de 57 vueltas, que presenta curvas de alta velocidad.