Oscar Piastri y Charles Leclerc cerca de George Russell en Bahréin

SAKHIR, Bahréin (AP) — Al volante de su Mercedes, George Russell fue el piloto más rápido en el primer día de la ronda final de pruebas de la Fórmula 1 antes de la nueva temporada, al superar el miércoles ajustadamente al McLaren de Oscar Piastri y al Ferrari de Charles Leclerc.

George Russell domina la primera jornada de pruebas en Bahréin

En la sesión de la tarde en el Circuito Internacional de Bahréin, Russell marcó un tiempo de 1:33.459, por delante del 1:33.739 de Piastri logrado por la mañana. Leclerc terminó a 0.28 del líder.

"En general, ha sido un día productivo. Mis tandas por la tarde se sintieron sólidas e hicimos buenos progresos. Me siento más cómodo con cada vuelta, así que tengo ganas de volver a salir a pista mañana por la tarde", manifestó Piastri.

El campeón del mundo Lando Norris quedó a medio segundo, en la cuarta posición con su McLaren.

"Esta mañana completamos algunas buenas vueltas, trabajando en tandas variadas y sintiéndonos más cómodos en el auto", señaló Norris. "Aprendemos más cada día. Pero todavía hay muchas cosas que entender, así que seguiremos exigiendo al auto al máximo en los dos últimos días de pruebas".

Se trata de la segunda tanda de pruebas de tres días que se celebra en Bahréin este año antes de la carrera inaugural de la temporada en Australia el próximo mes.

Los equipos probaron sus nuevos autos a principios de año en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Los cambios reglamentarios han hecho que los autos sean más pequeños y ligeros, con funciones clave como la recarga de una batería a bordo y el uso de energía eléctrica para aumentar la velocidad.

La FIA, el organismo rector del deporte, señaló que "se acordaron las regulaciones" tras reuniones de la Comisión de F1 y del Comité Asesor de Unidades de Potencia de la F1.

"Como ocurre con la introducción de cambios reglamentarios tan significativos, todavía hay aprendizajes colectivos que extraer de las pruebas de pretemporada", indicó un comunicado sobre la reunión de la Comisión de la F1.

Revisión reglamentaria y análisis tras las pruebas

"Los temas abordados incluyeron las características generales del auto, la energía y la unidad de potencia, la aerodinámica, los adelantamientos y las carreras, los neumáticos y el agarre mecánico", agregó. "Se acordó que no se requerían cambios reglamentarios importantes inmediatos, dado que las pruebas iniciales y los comentarios aún son incipientes y que un cambio prematuro conllevaba el riesgo de una mayor inestabilidad antes de la primera carrera".

"Se realizarán nuevas revisiones una vez que haya más datos disponibles", se remarcó.

Max Verstappen, quien la semana pasada comentó que los nuevos autos no son divertidos de conducir y que la serie ya no se siente como la F1, se ausentó de ambas sesiones.

Su compañero en Red Bull, Isack Hadjar, terminó con el sexto mejor tiempo pese a completar apenas 13 vueltas en la sesión matutina por un problema en el sistema de agua.

Verstappen participará en una sesión completa el jueves.

Lewis Hamilton figuró séptimo al completar 44 vueltas por un problema no especificado en su Ferrari en la sesión vespertina. El británico quedó por delante del Williams del español Carlos Sainz.

El argentino Franco Colapinto salió a pista por la tarde y registró el noveno mejor tiempo con su Alpine, siendo seguido por el Audi del brasileño Gabriel Bortoleto.

Cadillac, el equipo que debutará esta temporada, tuvo una mala jornada. El mexicano Sergio Pérez apenas pudo completar 24 vueltas durante la mañana y Valtteri Bottas hizo 35 por la tarde. Ambos acabaron en las últimas posiciones.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) quedó limitado a 28 vueltas debido a un problema con la unidad de potencia en la sesión de la mañana.