Pacers de Indiana remontan y vencen a los Bulls de Chicago

INDIANÁPOLIS (AP) — Aaron Nesmith realizó una bandeja inversa decisiva con 13,9 segundos por jugar y bloqueó el disparo corto de Coby White con 2,9 segundos restantes por los Pacers de Indiana, quienes remontaron un déficit de 14 puntos en el último cuarto para superar el miércoles 113-110 a los Bulls de Chicago.

Pascal Siakam anotó 20 puntos, Andrew Nembhard añadió 18, Jarace Walker agregó 16, Bennedict Mathurin sumó 15 y Nesmith terminó con 14 por Indiana, el peor equipo de la NBA, que mejoró a una foja de 3-0 contra Chicago esta temporada.

Los Pacers han ganado dos de tres duelos, habiendo vencido al campeón defensor Oklahoma City en una revancha de las Finales de la NBA el viernes por la noche. El Thunder tiene el mejor récord de la liga, mientras que los Pacers han caído al fondo de la clasificación tras la rotura del tendón de Aquiles de Tyrese Haliburton en el séptimo partido de las Finales.

Nikola Vucevic anotó 25 puntos y Matas Buzelis agregó 20 por los Bulls, quienes perdieron su segundo partido consecutivo para caer un juego por debajo de .500 (23-24).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Chicago ganaba por 101-87 tras una bandeja de Jalen Smith con 7:14 por jugar. Pero los Pacers respondieron con una racha de 18-4.

Un triple de Jay Huff con dos minutos restantes empató el marcador a 105.

El triple de Vucevic con 33,5 segundos faltantes les dio a los Bulls su última ventaja en 110-109. Johnny Furphy convirtió dos tiros libres para el margen final, que fue la mayor ventaja de los Pacers en el encuentro.