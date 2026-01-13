Pachuca buscará triunfo ante León

México.-En menos de una semana, el balón volverá a rodar cuando Pachuca se enfrente a León en una apresurada jornada 2 de la Liga MX.

El arranque de Tuzos en el Clausura 2026 no fue el que Esteban Solari esperaba, al caer (2-0) ante Chivas en su visita al Akron, el dirigente argentino deberá planear la estrategia que permita a Pachuca sacar sus primeros tres puntos en casa.

La afición tuza confía en que el regreso y la experiencia del delantero venezolano Salomón Rondón ayude a los de Hidalgo a reencontrarse con el gol y con la parte alta de la tabla general.

En tanto que León afrontará entusiasmado su segundo compromiso del torneo luego de obtener sus primeros tres puntos al vencer en casa a Cruz Azul (2-1). Los dirigidos por Nacho Ambriz empezaron la temporada con el pie derecho y la Fiera confía en volver a rugir en territorio tuzo como lo hizo hace un año al ganar como visitante.

Tuzos y esmeraldas medirán fuerzas este martes 13 de enero a las siete de la noche en el Estadio Hidalgo.