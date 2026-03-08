Pachuca frena el ímpetu del Puebla

PACHUCA.- Cuando parecía que el empate estaba sentenciado en el estadio Hidalgo, apareció Enner Valencia para despejarlo todo. Con un cabezazo a tres minutos del final, el delantero ecuatoriano firmó la victoria 2-1 del Pachuca sobre Puebla.

El partido arrancó con ritmo tranquilo con más voluntad que puntería. Pachuca tomó la iniciativa desde los primeros minutos, con disparos lejanos de Kenedy y Oussama Idrissi que inquietaron, pero no vencieron al arco poblano.

Al minuto 20, los Tuzos se quedaron con 10 hombres por la expulsión de Carlos Sánchez. Aun con inferioridad numérica, mantuvo el control del partido. Puebla intentó aprovechar el hombre de más, pero careció de claridad y el marcador se mantuvo en cero en la primera mitad.

El descanso trajo movimiento en las bancas y también en el marcador. Al 74´, Víctor Guzmán rompió el cero con un disparo que terminó colándose al centro de la portería. El Hidalgo celebraba... pero todavía faltaba historia por delante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Puebla respondió rápido. Al 78´, Rodrigo Pachuca apareció en un tiro de esquina y, con un certero cabezazo, empató el encuentro.

Cuando todo apuntaba a la repartición de puntos, Pachuca encontró su recompensa. Al minuto 87, Brian García mandó un centro preciso al área y Enner Valencia se elevó para conectar un cabezazo potente que terminó en la red.

El Hidalgo explotó, pero antes sufrió un susto. Al 94´ Alexis Canelo, de La Franja, anotó el que significaba el tanto del empate, pero el VAR lo anuló, por falta previa.