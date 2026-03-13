Pachuca visita a Atlético de San Luis en duelo clave del Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Esta tarde de sábado, el

recibirá un

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con realidades distintas en elPor un lado, los locales, el, equipo que, hasta esta Jornada 11, lleva una serie deque no terminan de convencer a su afición, dejando a un lado el buen torneo que lleva su delantero, quien continúa como líder de goleo con 9 tantos.Los, por su parte, ha ido paso a paso, lo que lo ha posicionado hasta elde laLos dirigidos por el español, la jornada pasada, no pudieron en su visita al Estadio Cuauhtémoc, fueron goleados por el); Agustin Palavecino (15'), Gabriel Fernández (66') y Andrés Montaño (72') marcaron para que los potosinos salieran con las manos vacías.Los hidalguenses tuvieron algo de complicaciones enfrentando a la Franja del Puebla, con una expulsión tempranera de(19').(73') anotó primero para la causa tuza, pero a los pocos minutos José(77') marcó el de la igualada para los Camoteros; sin embargo,(86') se puso el traje de héroe para que el conjunto de la "Bella airosa" se quedará con los tres puntos.Ellleva las de ganar ante el San Luis, pero los potosinos no han sido un equipo fácil de vencer para ellos, por lo quedeberá de armar un buen parado en el terreno de juego si quiere mantenerse en losdel campeonato.El partido se podrá disfrutar a través de las pantallas dea las