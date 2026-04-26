Padres vs Diamondbacks: ¿Cuándo y dónde ver el juego este domingo?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este domingo los

y los

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volverán a verse las caras en el segundo y último juego de la, donde la novena californiana buscará repetir el primer golpe que dieron sobre el diamante del estadio Alfredo Harp Helú.En el primer duelo de la serie en la Ciudad de México, los Frailes vinieron de atrás para lograr unaque hizo que la afición estallara en júbilo. Y es que en su mayoría la fanaticada se ha decantado este fin de semana por los colores del equipo dey los ha hecho sentir como en su segunda casa, aún cuando Arizona juega como local, administrativamente.Durante el primer episodio de este duelo, el mexicoamericanofue un elemento clave a la ofensiva y defensiva de los D-Backs, al conectar un, que igualmente fue celebrado por los aficionados mexicanos. Mientras que por Padres,fue el jugador del partido, al conectar dos jonrones e impulsar dos carreras y guiar el triunfo dePara este segundo enfrentamiento en suelo tricolor, France amenazó que intentarácon la intención de volver a volarse la barda en un parque que suele beneficiar a los bateadores por laLos lanzadores programados para abrir el juego en el Diamante de Fuego son el derecho estadounidense(2.28 EFE), quien acumula 3 victorias y una derrota con los Padres; mientras que por los D-Backs lo hará el también norteamericano(6.97 EFE) con una vitoria y dos derrotas en lo que va de la