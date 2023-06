Paola Longoria pide que se acaben los egos en la Conade

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL). – La raquetbolista Paola Longoria forma para de la delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, será la quinta justa en la que compita la potosina.

Longoria forma parte de los atletas mexicanos que no reciben ayuda económica por parte de Conade por ello mandó un mensaje.

"Soy de la idea de que hizo las cosas bien (Ana Guevara) y cuando nos acordamos de ella y de sus medallas olímpicas, no se las vamos a acordar de sus logros, pero también es bonito ayudar desde la otra trinchera, quitarnos ese ego y decir: 'Así como yo lo hice, también quiero que lo hagan los demás atletas", comentó a ESPN.

Paola contó que entabló un proceso legal contra Ana Guevara, para que el organismo le devolviera las becas, en esta situación el juez determinó que la raquetbolista tenía el veredicto a su favor.

"Esa demanda ya la gané, el juez la desestimó dos veces y ya no procedió, éste es el motivo por el que demande a la Conade como institución, porque ellos me deben, estoy pidiendo lo que me corresponde, las becas, los estímulos", agregó la potosina.

De cara a su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 Longoria puntualizó que quiere ir a disfrutar de su quinta participación.

"Voy con la ilusión de sumar medallas y sumar récords de poner a México en lo más alto, sin embargo, voy con la mentalidad de disfrutar, ir a jugar sin expectativas", sentenció.