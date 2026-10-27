Para Harry Kane el Balón de Oro

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LONDRES.- Harry Kane se convirtió el lunes en el primer inglés en 25 años en ganar el Balón de Oro gracias a su prolífica capacidad goleadora la temporada pasada.

El delantero del Bayern Múnich anotó 73 goles con su club y su selección la temporada pasada —fue el máximo goleador de Europa— , pulverizó récords de anotación en Alemania y en la Copa del Mundo, donde fue capitán de Inglaterra hasta un tercer puesto.

La estrella del Bayern Múnich dice que el logro se construyó sobre mucho más.

"Todo es posible con trabajo duro, cuando nadie más está mirando, para atravesar los altibajos, para aprender a través de la resiliencia, la determinación y la confianza en uno mismo", dijo Kane, emocionado, en un mensaje a niños y niñas, después de reflexionar sobre sus dificultades al inicio de su carrera.

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"Mi camino no fue sencillo. No fui el chico que llegó directo a la cima. Tuve que experimentar las caídas", añadió. "Tuve que luchar para ser el mejor en este momento. Espero que eso también pueda darles inspiración".

El Kane, de 33 años, fue seguido en la votación por Kylian Mbappé, Lamine Yamal —votado como el mejor joven talento por tercer año consecutivo—, el ganador de 2024 Rodri y el récord de ocho veces ganador Lionel Messi.

Kane agradeció a sus compañeros, entrenadores, padres, hijos —"Ya pasó su hora de dormir"— y a su esposa Kate, "mi mejor amiga . Hemos pasado por altibajos, sin duda. Eres mi mayor apoyo. Siempre quieres lo mejor para mí".

Kane llevó al Bayern al doblete de la Bundesliga y la Copa de Alemania, anotando un triplete contra el Stuttgart en la final de copa.

En el Mundial, anotó seis veces para superar a Gary Lineker como el máximo goleador de Inglaterra en Copas del Mundo y colocarse entre los cinco mejores de todos los tiempos en la historia del torneo.