Partido clave del Apertura 2025: Toluca recibe a Pumas en Nemesio Diez

Keylor Navas se enfrenta a la ofensiva de Toluca en un duelo crucial contra Pumas

Por El Universal

Agosto 15, 2025 12:17 p.m.
Partido clave del Apertura 2025: Toluca recibe a Pumas en Nemesio Diez

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Toluca y Pumas se enfrentarán el próximo sábado en el Nemesio Diez, como parte de la quinta jornada del Apertura 2025. El choque entre Diablos y Felinos está considerado como uno de los más atractivos de la fecha sabatina.

Además de que La Bombonera es un recinto en donde ha habido buenos partidos, dando un saldo de dos empates y una victoria para los escarlatas, la "endiablada" ofensiva de los locales —los cuales registran 12 tantos siendo, junto a Tigres, los mejores en el torneo—, pondrá a prueba a Keylor Navas.

"Viene un partido complicado, sabemos que juega bien y tiene jugadores importantes, ahora llegó el portero, que es de mucha jerarquía, pero nosotros estamos concentrados en el trabajo que estamos realizando, que nos funcionó a lo largo del torneo pasado y lo que llevamos de este", comentó Jesús Angulo, en conferencia de prensa.

La última derrota de Toluca ante Pumas en el torneo data en el torneo Clausura 2023 cuando cayeron 3-1 en Ciudad Universitaria. Desde entonces, los Diablos registran una victoria por tres goles a cero, además de tres empates a un tanto, de los cuales solo uno fue en casa.

SLP

El Universal

Keylor Navas se enfrenta a la ofensiva de Toluca en un duelo crucial contra Pumas

