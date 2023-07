Paunovic asegura que Yael Padilla es un futbolista "polivalente"

A-AA+

GUADALAJARA, Jal., julio 18 (EL UNIVERSAL). – Ante el Athletic de Bilbao, el técnico del Guadalajara, Veljko Paunovic, le modificó la posición a Yael Padilla. El pastor está seguro de que su "diamante" en bruto tiene el potencial de jugar en varios puestos y que será un "as" bajo la manga en varios partidos porque así se lo demostró ante el Athletic, el pasado domingo.

"Es un elemento polivalente, nos puede dar mucha utilidad futbolística en el equipo, por eso debemos sacarle el mayor provecho, me ha gustado lo que hizo ante el Athletic, creemos que también por dentro puede hacerlo muy bien y hemos quedado contentos con su desempeño".

El "Chico Maravilla" del Guadalajara es el consentido de todos en el club, también de la afición y así se lo demostraron ante el Athletic el pasado domingo, ya que, cuando salió de cambio, fue despedido entre aplausos por el respetable y ya en frío, en corto, el pastor aprovechó para darle un consejo.

"Le dije una cosa, soltó una patada en un caño y ahí debe cuidar mucho esos aspectos, porque en un encuentro oficial, eso le puede costar una tarjeta roja. No fue violenta la jugada, pero eso le sirve para aprender; demostró que tiene mucho orgullo, lo cual es positivo, pero debe tener mucho cuidado con esas acciones porque no debe aprender equivocándose".

Chivas tras dos días de descanso, regresará a la actividad este miércoles para preparar su participación en la Leagues Cup ante Cincinnati y Sporting Kansas City, para lo cual sostendrán un interescuadras el viernes, ya que el sábado el técnico se adelanta a la delegación para estar presente en el Cincinnati vs Kansas a jugarse el próximo 23 de julio.