Pedro Montoya FC se corona campeón

En un duelo intenso y de alta emoción, Pedro Montoya FC se proclamó campeón del Torneo por la Gloria, categoría varonil, tras imponerse a Prados Remain en la gran final celebrada en las instalaciones de La Reta Futbol 7.

El encuentro terminó empatado 4-4 en el tiempo regular, reflejo del equilibrio y la entrega mostrada por ambos conjuntos a lo largo del partido. Por el cuadro campeón, Héctor Caballero fue figura al marcar doblete, mientras que Ángel Sibrian también aportó gol; Gustavo Rivera colaboró con un gol más para completar la cuenta ofensiva del equipo.

Con el empate persistente, el título se definió desde los tiros penales, donde Pedro Montoya FC mostró mayor efectividad y temple para imponerse 7-6, sellando así el campeonato. Prados Remain se quedó con el subcampeonato, tras una destacada actuación que los llevó hasta la final y los mantuvo en la pelea hasta el último disparo.

De esta manera, Pedro Montoya FC levanta el trofeo del Torneo por la Gloria, cerrando una final vibrante que mantuvo a la afición al filo del asiento y confirmó el buen nivel competitivo del certamen en La Reta Futbol 7.

