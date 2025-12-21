logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Pedro Montoya FC se corona campeón

Por Romario Ventura

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Pedro Montoya FC se corona campeón

En un duelo intenso y de alta emoción, Pedro Montoya FC se proclamó campeón del Torneo por la Gloria, categoría varonil, tras imponerse a Prados Remain en la gran final celebrada en las instalaciones de La Reta Futbol 7.

El encuentro terminó empatado 4-4 en el tiempo regular, reflejo del equilibrio y la entrega mostrada por ambos conjuntos a lo largo del partido. Por el cuadro campeón, Héctor Caballero fue figura al marcar doblete, mientras que Ángel Sibrian también aportó gol; Gustavo Rivera colaboró con un gol más para completar la cuenta ofensiva del equipo.

Con el empate persistente, el título se definió desde los tiros penales, donde Pedro Montoya FC mostró mayor efectividad y temple para imponerse 7-6, sellando así el campeonato. Prados Remain se quedó con el subcampeonato, tras una destacada actuación que los llevó hasta la final y los mantuvo en la pelea hasta el último disparo.

De esta manera, Pedro Montoya FC levanta el trofeo del Torneo por la Gloria, cerrando una final vibrante que mantuvo a la afición al filo del asiento y confirmó el buen nivel competitivo del certamen en La Reta Futbol 7.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Eagles de Filadelfia se coronan campeones de la NFC Este
Eagles de Filadelfia se coronan campeones de la NFC Este

Eagles de Filadelfia se coronan campeones de la NFC Este

SLP

AP

Jalen Hurts y Saquon Barkley brillan en la victoria sobre Commanders de Washington

Rockets de Houston vencen a Nuggets de Denver en la NBA
Rockets de Houston vencen a Nuggets de Denver en la NBA

Rockets de Houston vencen a Nuggets de Denver en la NBA

SLP

AP

Kevin Durant y Reed Sheppard destacan en la victoria de los Rockets sobre los Nuggets en la NBA

Ole Miss aplasta a Tulane en el playoff de fútbol americano colegial
Ole Miss aplasta a Tulane en el playoff de fútbol americano colegial

Ole Miss aplasta a Tulane en el playoff de fútbol americano colegial

SLP

AP

El debut de Pete Golding como entrenador de Mississippi se salda con una victoria ante Tulane en el playoff universitario.

Antonio Mohamed rechaza dirigir Selección Mexicana
Antonio Mohamed rechaza dirigir Selección Mexicana

Antonio Mohamed rechaza dirigir Selección Mexicana

SLP

El Universal

El estratega argentino descarta la posibilidad de dirigir al equipo nacional. Conoce sus motivos y declaraciones en esta noticia deportiva.