Pegula doblega a Anisimova

MELBOURNE.- Después de tres derrotas previas en los cuartos de final del Abierto de Australia, Jessica Pegula venció el miércoles a Amanda Anisimova por 6-2, 7-6 (1) para avanzar a las semifinales en el Melbourne Park por primera vez.

Fue la 14ª victoria de Pegula en sus últimos 15 partidos contra otras estadounidenses, continuando con su fuerte dominio ante sus compatriotas.

En el otro duelo de cuartos de final en la arena Rod Laver, Elena Rybakina derrotó 7-5, 6-1 a Iga Swiatek para evitar que la jugadora polaca completara la colección de títulos individuales de Grand Slam.

Pegula se enfrentará a Rybakina en una semifinal el jueves. La número uno mundial Aryna Sabalenka se las verá contra Elina Svitolina en la otra.

A la caza de su primer título de Grand Slam, Pegula venía de vencer a Madison Keys, otra estadounidense y campeona defensora. Rybakina va por su segunda corona en un Slam después de consagrarse en el Wimbledon de 2022.

Pegula fue casi perfecta al ganar el primer set y lo cerró con un ace. El segundo set fue mucho más reñido, con ambas rompiendo el servicio de la otra dos veces.

"He estado esperando el momento en el que pueda romper barreras", dijo Pegula, de 31 años sobre alcanzar la semifinal. "Siento que realmente juego buen tenis aquí y me gustan las condiciones".

Pegula dijo que sabía que Anisimova levantaría el nivel en el segundo set.

"Sentí que podía ganar los peloteos y podía presionar sus servicios", señaló Pegula. "Solo me dije a mí misma que debía volver a concentrarme. Tienes que ganar el desempate a menos que quieras ir a un tercer set y realmente no quería".

Rybakina y Pegula están 3-3 en su historial directo.

Swiatek ostenta un palmarés que incluye cuatro títulos del Abierto de Francia y también se ha consagrado en el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon. Intentaba convertirse en la undécima mujer en completar el Grand Slam.

El primer set duró una hora y Rybakina rompió el servicio de Swiatek en el último set. El segundo fue casi lo opuesto.

Rybakina, representa a Kazajistán, quebró a su oponente polaca dos veces para comenzar el set y se adelantó 3-0. Sirvió dos aces para ponerse 4-1, rompió en el sexto juego y terminó el partido con un ace.

Se enfrentaron cinco veces la temporada pasada.

"Nos conocemos bastante bien", dijo Rybakina. "En el primer set, para ambas, el primer servicio no estaba funcionando realmente, así que intentábamos adelantarnos en el segundo servicio y presionar a la otra. En el segundo simplemente comencé a jugar más libremente y saqué mejor. Por ahora el servicio realmente está ayudando, así que espero poder continuar así".

Rybakina habló por la mayoría de los jugadores sobre el desgaste de los torneos de Grand Slam: dos semanas tratando de mantenerse concentrada.

"Siempre hay días desafiantes", dijo. "Puedes jugar con techo, al aire libre, sol, puede ser un partido nocturno. Así que todas estas condiciones son un poco complicadas.