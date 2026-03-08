logo pulso
Potosina va a Selecc. Nacional de basquet

Abril Otero fue convocada por su talento y habilidades en la duela

Por Romario Ventura

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Potosina va a Selecc. Nacional de basquet

La joven basquetbolista potosina Abril Otero Martínez fue convocada para integrar la Selección Nacional de baloncesto categoría 2013, luego de su destacada participación en el programa de detección de talentos "Mi Sueño Olímpico G03", realizado durante el mes de febrero en Monterrey, donde demostró su talento y habilidades en la duela frente a jugadoras de alto nivel.

Gracias a su desempeño dentro de este proceso de visorías, la potosina recibió el llamado para formar parte del representativo mexicano que viajará del 25 al 30 de junio a Colombia, donde participará en actividades y encuentros internacionales enfocados en fortalecer el desarrollo del baloncesto formativo y brindar fogueo a las nuevas promesas de este deporte.

Abril fue reclutada a través del programa "Mi Sueño Olímpico G03 2013 V-F", iniciativa que reúne a algunos de los mejores talentos juveniles de México y Estados Unidos, quienes se concentran para mostrar su capacidad técnica, disciplina y proyección dentro de la cancha, con la finalidad de integrar selecciones representativas.

El equipo femenil que representará a México estará conformado por Sofía Helu Martínez, Regina Chacón Prieto, Kiara Saomi Acevedo Lara, Camila Valeria Aguayo Barrón, Paulina Cantú Segovia, Karold Dier Leyva Tejeda, Valentina Rodríguez Márquez, Abril Otero Martínez, Sharon Aimé González Alberto, Aisslin Valeria Morales García, Fernanda Galindo Manríquez y Sofía Isabelle Jardón Gurrea, bajo la dirección del entrenador Germán Retama Ocaña.

