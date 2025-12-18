Potosino debutará en peso Super Pluma

Tras más de un año de espera, el boxeador Cristian Alberto Flores Hernández, de 25 años, debutará como profesional este sábado 20 de diciembre en Michoacán, cuando suba al ring en la división de peso Super Pluma (59 kilogramos) en una función que se realizará a partir de las 20:00 horas en el poblado de Pico de Tancitaro, donde enfrentará al local Daniel Morales.

El pugilista explicó que su debut se había postergado desde hace un año por distintas razones, pese a que ya se sentía preparado. La oportunidad se concretó a mediados de noviembre, cuando la promotora La Diabla Boxing le ofreció participar en una función en Michoacán, propuesta que aceptó tras consultarlo con su entrenador, con quien desde tiempo atrás había hablado sobre la posibilidad de dar el salto al profesionalismo.

Flores Hernández llega a este compromiso luego de una preparación prolongada, que calificó como más intensa de lo habitual. Detalló que normalmente compite en la división de los ligeros, pero para este combate tuvo que bajar entre tres y cuatro kilos para ajustarse al peso Super Pluma. Para ello, siguió una dieta específica con el acompañamiento de una nutrióloga, proceso que describió como complejo debido a que no estaba acostumbrado a una disciplina alimenticia estricta.

En el aspecto físico, el boxeador entrena de manera regular en horario matutino, de 6:00 a 8:30 de la mañana, realizando trabajo de cuerda, costal y ejercicios específicos indicados por su entrenador. Para esta pelea, su preparación se enfocó en movimientos de cabeza, reflejos y golpes de mayor fuerza, al considerar que el boxeo profesional exige un estilo distinto al amateur, con menos volumen de golpes y mayor potencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con 11 años de experiencia en el boxeo amateur, Cristian Flores inició en este deporte alrededor de los 14 o 15 años, luego de haber practicado futbol. Su acercamiento más formal al boxeo se dio tras la recomendación de un amigo, hijo del ex campeón conocido como "El Chihua" Morales, aunque en un inicio lo practicaba únicamente por gusto. Con el tiempo cambió de gimnasio y comenzó a trabajar con su actual entrenador, Martín, quien le ofreció una primera pelea que resultó clave en su desarrollo, misma que ganó, fortaleciendo su continuidad en el ring.

Entre los combates que marcaron su etapa amateur, destacó el realizado en 2023 durante el Nacional celebrado en Aguascalientes, donde obtuvo medalla de plata. En particular, recordó la pelea contra un rival de Nuevo León, a la que calificó como una de las más intensas de su carrera, debido a la presión constante del oponente, situación que lo obligó a exigir al máximo su preparación.