Potosino impuso récord mundial

El nadador potosino David Olvera rompió el récord mundial de la vuelta a la isla de Manhattan al completar el recorrido en 5 horas, 34 minutos y 58 segundos, marca reconocida por Guinness World Records y validada por New York Open Water.

La prueba se realizó el pasado 26 de junio de este año y consistió en nadar alrededor de la isla de Manhattan, un trayecto que oscila entre 45.9 y 48.5 kilómetros, dependiendo de las corrientes. El recorrido atravesó los ríos Hudson, East y Harlem, donde los participantes enfrentan temperaturas bajas, corrientes intensas y tráfico marítimo constante.

Con este tiempo, Olvera superó el registro establecido en 2024 por el australiano Andrew Donaldson, quien había completado la distancia en 5 horas, 41 minutos y 48 segundos, lo que coloca al potosino como el nuevo poseedor de la mejor marca mundial en esta prueba de aguas abiertas.

David Olvera, de 26 años de edad, es originario de Ciudad Valles, San Luis Potosí, y reside actualmente en la capital del estado. Su trayectoria deportiva se ha desarrollado principalmente en pruebas de larga y ultralarga distancia, disciplina en la que ha competido a nivel internacional.

Tras recibir el certificado oficial de Guinness World Records, el nadador compartió a través de redes sociales un mensaje en el que destacó que el reconocimiento refleja años de esfuerzo y constancia, más allá del resultado deportivo.

"A veces un objeto es solo eso... hasta que te recuerda todo lo que costó llegar ahí. Este no es solo un récord Guinness: es perseverancia, caídas, constancia y fe cuando no había aplausos.

Hay cosas que parecen solo materiales, pero cargan noches sin dormir, dudas y muchas veces seguir cuando era más fácil parar. Así se ve la perseverancia", compartió en una publicación.

De acuerdo con su agenda deportiva, Olvera contempla como siguiente reto el cruce de Isla Mujeres a Cozumel, una travesía de aproximadamente 83 kilómetros en el Mar Caribe, considerada una de las pruebas más extensas en la natación de aguas abiertas.