Potosinos FC espera cortar su mala racha

Tras no tener actividad la semana pasada en casa por cuestiones de fuerza mayor, el Potosinos Futbol Club volverá a la actividad este domingo 8 de marzo cuando visite al Club Deportivo Irapuato, en duelo correspondiente a la jornada 24 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

El encuentro se disputará a las 15:00 horas en el campo Fertijoaquin, ubicado en Estación Joaquín, donde se espera un partido equilibrado entre ambas escuadras.

El conjunto potosino, dirigido por el entrenador César Silva Garduño, llega a este compromiso con la intención de retomar el camino del triunfo luego de acumular cuatro derrotas consecutivas. Durante el receso obligado, el equipo aprovechó para intensificar su preparación y seguir consolidando el sistema de juego bajo la dirección de su nuevo estratega.

De acuerdo con el cuerpo técnico, el plantel ha trabajado intensamente para presentarse en su mejor forma y tratar de revertir la mala racha que atraviesa en el campeonato.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, el compromiso no será sencillo, ya que el conjunto guanajuatense se encuentra en buen momento dentro del torneo. Actualmente, el Club Deportivo Irapuato ocupa el cuarto lugar de la clasificación con 41 puntos, producto de 11 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en 19 encuentros disputados.

Por su parte, Potosinos Futbol Club se ubica en la décima posición de la tabla general con 27 unidades, luego de 21 partidos jugados, en los que ha conseguido ocho triunfos, dos empates y 11 derrotas.