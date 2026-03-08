logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Fotogalería

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Potosinos FC espera cortar su mala racha

Por Romario Ventura

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Potosinos FC espera cortar su mala racha

Tras no tener actividad la semana pasada en casa por cuestiones de fuerza mayor, el Potosinos Futbol Club volverá a la actividad este domingo 8 de marzo cuando visite al Club Deportivo Irapuato, en duelo correspondiente a la jornada 24 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

El encuentro se disputará a las 15:00 horas en el campo Fertijoaquin, ubicado en Estación Joaquín, donde se espera un partido equilibrado entre ambas escuadras.

El conjunto potosino, dirigido por el entrenador César Silva Garduño, llega a este compromiso con la intención de retomar el camino del triunfo luego de acumular cuatro derrotas consecutivas. Durante el receso obligado, el equipo aprovechó para intensificar su preparación y seguir consolidando el sistema de juego bajo la dirección de su nuevo estratega.

De acuerdo con el cuerpo técnico, el plantel ha trabajado intensamente para presentarse en su mejor forma y tratar de revertir la mala racha que atraviesa en el campeonato.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin embargo, el compromiso no será sencillo, ya que el conjunto guanajuatense se encuentra en buen momento dentro del torneo. Actualmente, el Club Deportivo Irapuato ocupa el cuarto lugar de la clasificación con 41 puntos, producto de 11 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en 19 encuentros disputados.

Por su parte, Potosinos Futbol Club se ubica en la décima posición de la tabla general con 27 unidades, luego de 21 partidos jugados, en los que ha conseguido ocho triunfos, dos empates y 11 derrotas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cruz Azul golea 3-0 a San Luis y se afianza en el liderato
Cruz Azul golea 3-0 a San Luis y se afianza en el liderato

Cruz Azul golea 3-0 a San Luis y se afianza en el liderato

SLP

EFE

América sumó puntos clave para meterse en zona de clasificación tras vencer a Querétaro.

Messi anotó en victoria 2-1 de Inter Miami en Baltimore
Messi anotó en victoria 2-1 de Inter Miami en Baltimore

Messi anotó en victoria 2-1 de Inter Miami en Baltimore

SLP

AP

D.C. United descontó en la segunda mitad, pero no logró empatar el encuentro.

América vence a Querétaro en Corregidora y corta mala racha
América vence a Querétaro en Corregidora y corta mala racha

América vence a Querétaro en Corregidora y corta mala racha

SLP

El Universal

La alineación y sustitución en portería fueron claves para el triunfo de América.

Lando Norris enfrenta dificultades con McLaren en Australia
Lando Norris enfrenta dificultades con McLaren en Australia

Lando Norris enfrenta dificultades con McLaren en Australia

SLP

AP

El piloto británico de Fórmula 1 enfrenta un fin de semana complicado en Albert Park con su renovado McLaren.