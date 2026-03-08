Presentan la Lid Atlética "Camino de la Justicia"
Este sábado, en la Palapa de la Huerta se realizó la presentación oficial de la primera edición de la Carrera Atlética "Camino de la Justicia", competencia que se llevará a cabo el próximo viernes 13 de marzo a las 19:00 horas. El evento, organizado por el Voluntariado del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, se correrá en las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros dentro del Parque Tangamanga I, teniendo como punto de salida y meta el área ubicada frente al jardín japonés.
La carrera tiene como principal objetivo recaudar fondos para apoyar a los sectores más vulnerables de San Luis Potosí, especialmente a niños, mujeres y personas en situación de calle. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse en los puntos de venta de Tu Tiempo a Tiempo o de manera presencial en las instalaciones del Poder Judicial del Estado. El costo de registro es de 400 pesos para adultos y 300 pesos para niños.
En cuanto a la premiación, los primeros lugares de las ramas varonil y femenil recibirán trofeo y premios en especie. La entrega de kits para los participantes se realizará el jueves 12 y viernes 13 de marzo, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en las instalaciones del Poder Judicial.
En el presídium estuvieron presentes Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí; Claudia Infante, Presidenta del Voluntariado del Poder Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí; José Luis García, empresa de cronometraje Tu Tiempo a Tiempo, también estuvieron en la develación de la playera conmemorativa y medalla: Isela Rodríguez, Javier Meléndez, Leilani Guerrero y Luis Gámez.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Cruz Azul golea 3-0 a San Luis y se afianza en el liderato
EFE
América sumó puntos clave para meterse en zona de clasificación tras vencer a Querétaro.
Messi anotó en victoria 2-1 de Inter Miami en Baltimore
AP
D.C. United descontó en la segunda mitad, pero no logró empatar el encuentro.
América vence a Querétaro en Corregidora y corta mala racha
El Universal
La alineación y sustitución en portería fueron claves para el triunfo de América.