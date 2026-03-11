Presentan San Luis Tennis Open 2026

El San Luis Tennis Open 2026 fue presentado de manera oficial en las instalaciones del Club Deportivo Potosino, torneo que formará parte del calendario del ATP Challenger Tour y que celebrará su edición número 38 del 29 de marzo al 5 de abril, con una bolsa de premiación de 107 mil dólares.

Durante la ceremonia estuvieron presentes diversas autoridades y organizadores, entre ellos el presidente del club, Juan Alberto Martínez Andrade; el director del torneo, Carlos Saiz Díaz Infante; el director de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Gustavo I. Robledo Guillén; el director del Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso Molina; además de Juan Carlos Barrón Cerda y Amaury Ruvalcaba.

En lo deportivo, el torneo contará con la participación del australiano James Duckworth, actualmente ubicado en el puesto 83 del ranking mundial, quien regresa a San Luis Potosí con la intención de defender el título conseguido el año pasado.

El cuadro principal estará integrado por 32 jugadores en la modalidad de singles y se disputará sobre canchas de arcilla, con la presencia también del australiano Tristan Schoolkate (No.118), el colombiano Nicolás Mejía (No.181), el argentino Juan Pablo Ficovich (No.186), además de los mexicanos Rodrigo Pacheco Méndez (No.300) y Alex Hernández (No.420), quienes ingresaron directamente al cuadro principal por su ranking.

Asimismo, el certamen contará con la presencia del estadounidense Stefan Kozlov (No.270), el también estadounidense Nicolás Moreno de Alborán (No.185 con ranking protegido), el suizo Marc-Andrea Huesler (No.221) y el argentino Facundo Mena (No.336). El mexicano Alan Magadán participará mediante una invitación especial.

"El cuadro es muy completo, encabezado por los dos australianos, incluyendo al campeón del año pasado. También destaca el campeón de 2024, Nicolás Mejía, y la presencia de dos mexicanos que entraron por su ranking como Rodrigo Pacheco y Alex Hernández. Además de Alan Magadán que entra por invitación. Esperamos un muy buen torneo con jugadores muy interesantes", explicó el director del torneo, Carlos Saiz Díaz Infante.

El campeón del torneo obtendrá 75 puntos para el ranking ATP, lo que convierte al evento en una plataforma importante para jugadores en ascenso dentro del circuito profesional. El San Luis Open cuenta con una larga tradición, ya que se disputa desde 1980, lo que lo convierte en el torneo más antiguo de Latinoamérica dentro del ATP Challenger Tour. Sus orígenes se remontan a 1955.