Presidente de liga española desea que Mbappé llegue al Real Madrid

El presidente de la liga española, Javier Tebas, mostró su deseo de que el internacional francés Kylian Mbappé acabé recalando en las filas del Real Madrid y lamentó que finalmente el argentino Lionel Messi no haya regresado al FC Barcelona, en unas declaraciones efectuadas durante la presentación de LaLiga Promises que se celebra este fin de semana en Vila-real.



"Ojalá pueda venir Mbappé. Si me preguntas como aficionado, pienso que saldrá esta temporada del PSG. En la UEFA hay más control económico y el PSG tiene una masa salarial muy elevada y tiene que descargarse. Sacándose a Mbappé tendrá dos cosas en este último año: un buen ingreso por traspaso y una reducción importante de la masa salarial que le harán acercarse a las normas de UEFA. De los que hay allí es el mayor candidato a que ocurra eso si el PSG quiere empezar a cumplir las normas de una vez", indicó.

Tebas añadió que el club madridista tiene "capacidad" para pujar por el astro francés y cree que el PSG lo venderá este verano, tras la negativa del delantero para ampliar su contrato más allá de la conclusión de la próxima temporada, tras la cual se marcharía libre.

"Donde creo que no va a jugar es en el PSG. Si quiere cumplir las normas de la UEFA, tiene que descargar masa salarial. Tiene 800 millones contra 600 de ingresos. Un hombre que ayudaría es Kylian. Deseo que su futuro sea en el Madrid", apostilló.

Preguntado por el frustrado retorno de Messi al Barcelona, apuntó que "como aficionado y presidente, me hubiera gustado tenerle en nuestra Liga, pero las cosas son como son. Seguro que el Barça traerá a algún jugador, además de los buenos que tiene. Ojalá hubiese estado".

Además, aseguró desconocer si finalmente el club catalán será sancionado por la UEFA por el 'Caso Negreira', aunque sí se pronunció sobre la situación económica del Barcelona.

"Se les aprobó el plan de viabilidad, pero siguen teniendo la norma del 40%. Tienen que hacer unos esfuerzos y el Barça lo está haciendo con la reducción de su masa salarial y eso es importante, como lo de Mirotic", explicó.

Respecto a los importantes desembolsos económicos efectuados por los clubes de Arabia para fichar jugadores de renombre para el fútbol de su país, Tebas recordó que "pasó con China y ya se apagó, pero esto es un deporte de equipo. Por lo menos, tienes que tener once jugadores y pagar eso es mucho dinero por temporada. Me preocupa, pero no demasiado. Se podrán llevar estrellas, pero la liga no es muy competitiva".

Al presidente de LaLiga, también se le preguntó por la situación que ha vivido el Valencia CF y la nueva manifestación popular convocada este fin de semana contra la gestión del máximo accionista del club, Peter Lim, al cual Tebas siempre ha defendido públicamente.

"Se ha salvado la temporada después de complicarse. Dentro de la tristeza, hay que estar contentos. En el ámbito económico hay que dejar trabajar a Peter Lim y esperemos que tenga más acierto en la confección de la plantilla del año que viene", se limitó a señalar.

Por último se refirió a la salud de la Liga y apuntó que "pienso que estamos bien, pero el esfuerzo es mantener lo que tienes. Los clubes van saliendo de la situación Covid. Perdieron mil millones de euros y cuando pierdes eso de algún sitio tiene que salir".