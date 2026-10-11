Primer lugar para Delfines del CDP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El equipo Delfines del Club Deportivo Potosino tuvo una destacada participación en la Copa Castores 2026, celebrada del 2 al 4 de octubre, al conquistar el primer lugar por equipos y sobresalir en distintas categorías de la competencia. El evento reunió a nadadores de diferentes edades, quienes tuvieron la oportunidad de demostrar su preparación y nivel competitivo, en una justa que contribuye al desarrollo de la natación y al fogueo de nuevos talentos.

En la categoría de 8 años y menores, Rafael Rodríguez Hernández obtuvo el subcampeonato, mientras que Natalia Ramírez Hernández consiguió el segundo lugar en la división de 9 y 10 años. Por su parte, Victoria Pierdant Muriel se proclamó campeona en la categoría de 11 y 12 años, sumando otro resultado destacado para la delegación del Club Deportivo Potosino.

En las categorías de 13 y 14 años, Miranda Armendáriz Gutiérrez logró el tercer lugar en la rama femenil. En la varonil, José Martín Toranzo Córdova se coronó campeón, mientras que Mauricio Allende Báez finalizó en la tercera posición. Estos resultados permitieron a los nadadores potosinos mantenerse entre los protagonistas de sus respectivas divisiones durante la competencia.

La cosecha de medallas continuó en las categorías de 15 y 16 años, donde Itzel Abigail Reyna Pizaña consiguió el campeonato femenil y Romina Silos Sánchez obtuvo el subcampeonato. En la rama varonil, Iker Rodríguez Hernández se llevó el primer lugar y Ubaldo Alejandro Ramírez Lugo terminó en la segunda posición. Finalmente, en la categoría de 17 años y mayores, Salvador Medina Mercado alcanzó el subcampeonato y Ulises Hernández Guerrero se quedó con el tercer lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El primer lugar por equipos de Delfines del Club Deportivo Potosino representa un resultado colectivo que reconoce el trabajo constante, la disciplina y el compromiso de sus nadadores, así como el acompañamiento de entrenadores y familias. La actuación en la Copa Castores 2026 fortalece el proceso deportivo del conjunto potosino y brinda motivación a sus integrantes para continuar su preparación y buscar nuevos objetivos en próximas competencias.