Prisión preventiva a Marco Antonio "N"

México.- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó prisión preventiva contra Marco Antonio "N", exárbitro profesional de futbol nacional que participó en competencias internacionales.

De acuerdo con información que circula en la red, la decisión fue tomada por la jueza Carolina Bernal durante una audiencia de revisión de medidas cautelares.

Y es que el exsilbante enfrenta una investigación por el delito de violencia familiar desde 2023, derivada de la denuncia presentada por su expareja.

Inicialmente, en ese año, un juez lo vinculó a proceso, pero le permitió continuar en libertad con restricciones. Sin embargo, dos años después, la autoridad judicial consideró que representa un riesgo para la víctima y modificó la medida cautelar. "Terminó la audiencia de revisión de medidas cautelares, se dictó medida cautelar a Marco. La juez ordenó que en tres días se presente ante el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y se ingrese", compartió el abogado de la víctima, Marco Antonio Chávez Vaca, a la cadena ESPN. La jueza Bernal argumentó la prisión preventiva como necesaria para garantizar la protección de la denunciante durante el proceso penal. Marco Antonio deberá presentarse en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte en un máximo de tres días. De no hacerlo, podría activarse una orden de aprehensión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí