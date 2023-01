Programación de la Jornada 2 del Clausura 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- La Liga MX regresó el pasado 6 de enero y para esta semana comienza la Jornada 2 del Clausura 2023.

La actividad de la Liga MX inicia desde este jueves con el enfrentamiento entre Atlas y Mazatlán.

Entre los juegos más atractivos de esta Jornada es el de Toluca ante América, así como el de Cruz Azul contra Monterrey.

La Jornada 2 comenzará este jueves y concluirá hasta el lunes 16 de enero.

Aquí te compartimos los horarios y los canales de transmisión.

Jueves

Atlas vs Mazatlán

21:00 horas / Transmisión: Afizzionados

Viernes 13 de enero

Atlético de San Luis vs Chivas

19:00 horas / Transmisión: ESPN y Star+

Puebla vs Querétaro

21:10 horas / Transmisión: ESPN y Star+

Sábado 14 de enero

Cruz Azul vs Monterrey

17:00 horas / Transmisión: Las Estrellas, TUDN, Afizzionados y ViX+

Toluca vs América

19:10 horas / Transmisión: Las Estrellas, TUDN, ViX+

Juárez vs Xolos

19:10 horas / Transmisión: FOX Sports

Santos vs Pumas

21:10 horas / Transmisión: Azteca 7, Las Estrellas, TUDN y ViX+

Domingo 15 de enero

Tigres vs Pachuca

19:00 horas / Transmisión: ViX+

Lunes 16 de enero

León vs Necaxa

21:10 horas / Transmisión: Fox Sports, Marca Claro.