Promesa del boxeo, el joven fallecido en riña

Josué David Hernández, de 20 años, se alistaba para su debut profesional

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 03, 2025 02:16 p.m.
Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

La comunidad del boxeo en San Luis Potosí está de luto tras la muerte de Josué David Hernández, de 20 años, considerado como una promesa, cuyo talento y pasión por el deporte dejaron huella en quienes lo conocieron. La noche del martes, perdió la vida durante una riña registrada en la colonia Nuevo Progreso.

David había mostrado desde muy joven un fuerte interés por el boxeo. A los 15 años comenzó su formación en la unidad deportiva Simón Díaz bajo la tutela del entrenador Titán Rodríguez, quien recuerda al joven como un adolescente entusiasta, determinado y apasionado por el deporte. "Me comentó que quería llegar muy lejos en el boxeo", relata Rodríguez.

Hijo único varón entre cuatro hermanos, recibió el apoyo de sus padres para iniciar clases de boxeo, y posteriormente continuó su preparación en el Centro Comunitario Progreso, donde su carrera amateur tuvo mayor desarrollo. Participó en torneos estatales como la FENAPO y el torneo del Jhons Club, obteniendo campeonatos y participando en exhibiciones a nivel estatal.

Su entrenador, quien también es peleador profesional, recuerda que David lo apoyaba en campamentos y sesiones de sparring, colaborando activamente en su preparación. A pesar de contar con pocas peleas, sus logros en el ámbito amateur eran prometedores, por lo que ya se estaba preparando para su debut profesional el siguiente año.

Quienes lo conocieron, lo describen como un joven entusiasta, disciplinado y de buen corazón, con gran potencial dentro del boxeo y con una carrera que apenas comenzaba

Las autoridades informaron que ya se  investiga el incidente, que terminó con la vida del joven atleta.

Riña familiar deja a un joven sin vida en Nuevo Progreso

Vecinos alertaron por gritos en la madrugada; Fiscalía ya investiga el homicidio en avenida Fleming

Ana Paula Vázquez

Josué David Hernández, de 20 años, se alistaba para su debut profesional

