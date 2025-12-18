PSG alza la Copa intercontinental

DOHA, Qatar.-Matvei Safonov atajó cuatro remates consecutivos en la tanda de penales para que el Paris Saint-Germain sometiera el miércoles al Flamengo de Brasil en la final de la Copa Intercontinental y atrapar su sexto trofeo de 2025.

El arquero ruso fue lanzado al aire por sus compañeros después de su gesta en la tanda de penales que el PSG ganó 2-1 tras un empate 1-1 al cabo de la prórroga.

La consagración en Qatar completó 12 meses llenos de trofeos para el equipo francés dirigido por Luis Enrique. Ya habían conseguido el Trophée des Champions, la liga francesa, la Copa de Francia, la Liga de Campeones y la Supercopa de la UEFA, también por penales contra Tottenham en agosto.

Khvicha Kvaratskhelia puso en ventaja al PSG a los 38 minutos antes de que Marquinhos cometió un penal que fue convertido por Jorginho a los 62 para el Mengão, que buscaba ganar un segundo título de la Copa Intercontinental después de 1981.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Flamengo conquistó los títulos de la Copa Libertadores y el campeonato brasileño en las últimas semanas.Fue el primer título global para el PSG.

SUPLENTE ESTRELLA

Safonov, el arquero suplente del PSG, no había disputado un solo minuto con el equipo hasta que Lucas Chevalier, fichado en el verano, sufrió una lesión en el tobillo a finales de noviembre.

Chevalier se recuperó lo suficiente como para estar en el banquillo contra el Flamengo, pero Safonov siguipi como titular y terminó siendo el héroe de la tanda de penales después de paradas sucesivas a Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araújo.

De los nueve penales cobrados, apenas se convirtieron tres: el primero de Flamengo por Samuel Lino y luego Vitinha y Nuno Mendes para el PSG.

Ousmane Dembélé, coronado como el mejor jugador masculino de 2025 en los premios FIFA el martes, fue uno de los dos jugadores que no lograron marcar desde el punto de penal para el PSG.