logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Fotogalería

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

PSG se corona en la Supercopa de Francia

El PSG logra su primer título del 2026 en una final frenética ante el OM.

Por EFE

Enero 08, 2026 02:48 p.m.
A
Foto: AP

Foto: AP

El PSG venció la Supercopa de Francia, su primer título de 2026, en la tanda de penaltis tras haber igualado al Olympique de Marsella (OM) en el minuto 95 gracias a Gonçalo Ramos, en una frenética final disputada este jueves en Kuwait.

El meta parisino, Lucas Chevalier, fue clave en el nuevo éxito del equipo de la capital, tanto en la tanda, en la que detuvo dos disparos, como en los 90 minutos reglamentarios.

El PSG del entrenador español Luis Enrique Martínez logró así la decimocuarta Supercopa francesa de su historia, agrandando el dominio del club parisino en el panorama francés.

Tras su memorable año 2025, en el que los parisinos lograron seis títulos, entre ellos la ansiada Liga de Campeones, el PSG sudó mucho más de lo esperado, aunque, gracias a los movimientos tácticos de Luis Enrique (dio entrada a Ramos y a Bradley Barcola), logró enderezar el partido cuando se consumían los últimos segundos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ousmane Dembélé abrió el marcador en el minuto 13, tanto igualado desde el punto de penalti por el inglés Mason Greenwood, en el 76. En el 87, el ecuatoriano Willian Pacho anotó en propia meta y dejó en bandeja el triunfo para el OM, principal rival en Francia del PSG.

Sin embargo, el portugués Ramos frustró a los campeones de Europa de 1993 con un tanto en el 95, tras una dejada de cabeza de Barcola.

En una final sin prórroga, los once metros dictaron sentencia. El PSG, como hizo hace menos de un mes en la Intercontinental ante el Flamengo, mostró más sangre fría.

El francés Lucas Chevalier, contestado por parte de la hinchada parisina, hizo olvidar al ruso Matvéi Safonov (héroe del PSG en la tanda ante el Flamengo) y detuvo dos penaltis, los de O'Riley y Traoré.

Los capitalinos no fallaron uno. Ramos, Vitinha, Nuno Mendes y Desiré Doué superaron a Rulli. Solo el panameño Amir Murillo anotó de parte del OM.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PSG se corona en la Supercopa de Francia
PSG se corona en la Supercopa de Francia

PSG se corona en la Supercopa de Francia

SLP

EFE

El PSG logra su primer título del 2026 en una final frenética ante el OM.

Cruz Azul no renovó con CU para jugar de local
Cruz Azul no renovó con CU para jugar de local

Cruz Azul no renovó con CU para jugar de local

SLP

El Universal

La Máquina deberá buscar de urgencia una nueva casa

Cruz Azul se prepara para designar nuevo capitán
Cruz Azul se prepara para designar nuevo capitán

Cruz Azul se prepara para designar nuevo capitán

SLP

El Universal

El equipo busca un nuevo capitán antes de enfrentar a León en el inicio del torneo

Herrera podría tener oferta de Pachuca
Herrera podría tener oferta de Pachuca

Herrera podría tener oferta de Pachuca

SLP

El Universal