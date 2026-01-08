Cruz Azul no renovó con CU para jugar de local

Cruz Azul, dos días antes de debutar en el Clausura 2026, tiene un enorme problema por delante. Trascendió que no se renovó con la UNAM el contrato para disputar sus encuentros de local, por lo que La Máquina deberá buscar de urgencia una nueva casa.

Y, como en los viejos tiempos, los celestes harán uso el próximo martes de la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes ante el Atlas, sede que en el pasado fungió de su hogar por muchos años. Incluso, en torneos anteriores, habían regresado ante las remodelaciones para el Mundial 2026 del Banorte.

Fue el martes cuando las autoridades de la máxima casa de estudios informaron a los directivos celestes que el convenio no se extendería, situación que generó molestia por los tiempos tan apretados para buscar un nuevo inmueble para sus partidos de local.

Los cementeros contactaron a la FMF para buscar una solución, que será el estadio donde América juega de local. Una vez más, Cruz Azul compartiría casa con su acérrimo rival. El convenio fue por los próximos seis meses y después volverán al Coloso de Santa Úrsula.

Sin embargo, regresar al escenario de la colonia Noche Buena también tiene sus complejidades, ya que el calendario se creó con la idea de que La Máquina jugaría en CU, por lo que en la Jornada 15 se empalmarían los partidos de celestes y azulcremas.

Cruz Azul tiene contemplado su partido a las 17:00 horas; por su parte, América hará lo propio a las 21:00. Es muy probable que para este encuentro los cementeros deberán buscar una sede alterna, aunque es una decisión que se tomará con el paso de las jornadas.