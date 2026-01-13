Puebla y Mazatlán abren la Jornada 2

México.- Tras un flojo comienzo de torneo, Puebla recibe a Mazatlán en el primer encuentro de la jornada dos del Clausura 2026 en una semana que no será sencilla para los equipos que vivirán la primera fecha doble del campeonato.

La cábala que afirma que todo equipo que estrena entrenador gana, no se cumplió en ninguna de las dos escuadras y ambas vienen de perder su primer encuentro.

Puebla, ahora bajo el mando del español Albert Espigares, cayó de visitante frente al Atlas por la mínima (con gol del serbio Uros Djurdjevic), y comienza de nuevo la pesadilla que los ha acompañado en los últimos tres torneos.

Aunque el trabajo de Espigares no fue un desastre, el resultado no los favoreció por lo que esperan mejorar en casa el próximo martes en el primer partido como local del torneo.

Por su parte, los Cañoneros cayeron 1-2 frente a Juárez (quien también debutó con nuevo DT) en el que será el último torneo de Mazatlán en primera división, luego de que la franquicia fuera adquirida por el Atlante.

En un intento por despedirse dignamente, la escuadra sinaloense liderada por Christian Ramírez buscará encarar su siguiente encuentro cuando visiten a Puebla y obtener los primeros tres puntos del torneo.

De momento, las dos oncenas comenzaron en la parte baja de la tabla, Mazatlán en la posición 14 y Puebla en la 15.

La última ocasión que estos equipos se enfrentaron fue en la Jornada 2 del Apertura 2025, cuando Puebla cayó de visitante 2-1.

El encuentro de la fecha doble se llevará a cabo este martes 13 de enero en punto de las 17:00 hora centro en el estadio Cuauhtémoc.