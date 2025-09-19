logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MEXICANOS DE CORAZÓN

Fotogalería

MEXICANOS DE CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Pumas acusa a Monterrey de 'robarles' a Anthony Martial en fichaje

Anthony Martial se une a Monterrey en medio de controversia con Pumas

Por El Universal

Septiembre 19, 2025 11:41 a.m.
A
Pumas acusa a Monterrey de robarles a Anthony Martial en fichaje

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Pumas, necesitado de un '9', se quedó a pequeños detalles de tener en sus filas a Anthony Martial, incluso lo tenían apalabrado, quien al final de día, aterrizó en Monterrey para ser el nuevo refuerzo de Rayados.

Todo esto de acuerdo con lo afirmado por Eduardo Saracho, responsable del área deportiva del equipo universitario, quien confirmó que durante semanas, trabajaron con el jugador francés para llegar a un principio de acuerdo.

"Yo también pensaba que llegaba a Pumas. Comenzamos con ese tema de Anthony (Martial) desde hace semanas, lo identificamos como el objetivo principal para cubrir la posición de ´9´, entramos en negociaciones con su club, nos permitieron (AEK de Atenas) hablar con él, tuvimos un par de zooms, llamadas, todo lo que se necesita para ir labrando una operación", aseguró Saracho para TUDN.

¿Por qué Anthony Martial no llegó a los Pumas?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según el directivo, cuando el equipo preparaba el papeleo para el fichaje bomba, se enteraron por redes sociales que Rayados les había robado la contratación.

"Llegamos a un principio de acuerdo, hubo una aceptación formal, por escrito con el club vendedor y un sí de parte del jugador. Estábamos preparando todo el tema del viaje y así como te enteraste tú. Hubo un silencio incómodo, llegas a este punto donde tienes principio de acuerdo, estás viendo el viaje, la visa. Vino este silencio y ´pum´, el anuncio de Monterrey, nos enteramos igual, como todo el mundo", aseveró Saracho.

Al final, los Pumas se reforzaron con José Juan Macías, y Anthony Martial, exjugador de la Premier League, llegó al equipo regio para acrecentar las figuras en su plantel.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pumas acusa a Monterrey de robarles a Anthony Martial en fichaje
Pumas acusa a Monterrey de robarles a Anthony Martial en fichaje

Pumas acusa a Monterrey de 'robarles' a Anthony Martial en fichaje

SLP

El Universal

Anthony Martial se une a Monterrey en medio de controversia con Pumas

Karla Torres, la potosina que hace historia en el fisicoculturismo
Karla Torres, la potosina que hace historia en el fisicoculturismo

Karla Torres, la potosina que hace historia en el fisicoculturismo

SLP

Redacción

Primera mexicana en clasificar al Mr. Olympia tras coronarse campeona en la Europa Pro

Rommel abre la puerta para ver a Del Toro en LA-2028
Rommel abre la puerta para ver a Del Toro en LA-2028

Rommel abre la puerta para ver a Del Toro en LA-2028

SLP

El Universal

Triunfan los Bills ante los Dolphis
Triunfan los Bills ante los Dolphis

Triunfan los Bills ante los Dolphis

SLP

AP

Tres pases de TD de Allen e intercepción de Bernard aseguraron la victoria