Pumas acusa a Monterrey de 'robarles' a Anthony Martial en fichaje

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Pumas, necesitado de un '9', se quedó a pequeños detalles de tener en sus filas a Anthony Martial, incluso lo tenían apalabrado, quien al final de día, aterrizó en Monterrey para ser el nuevo refuerzo de Rayados.

Todo esto de acuerdo con lo afirmado por Eduardo Saracho, responsable del área deportiva del equipo universitario, quien confirmó que durante semanas, trabajaron con el jugador francés para llegar a un principio de acuerdo.

"Yo también pensaba que llegaba a Pumas. Comenzamos con ese tema de Anthony (Martial) desde hace semanas, lo identificamos como el objetivo principal para cubrir la posición de ´9´, entramos en negociaciones con su club, nos permitieron (AEK de Atenas) hablar con él, tuvimos un par de zooms, llamadas, todo lo que se necesita para ir labrando una operación", aseguró Saracho para TUDN.

¿Por qué Anthony Martial no llegó a los Pumas?

Según el directivo, cuando el equipo preparaba el papeleo para el fichaje bomba, se enteraron por redes sociales que Rayados les había robado la contratación.

"Llegamos a un principio de acuerdo, hubo una aceptación formal, por escrito con el club vendedor y un sí de parte del jugador. Estábamos preparando todo el tema del viaje y así como te enteraste tú. Hubo un silencio incómodo, llegas a este punto donde tienes principio de acuerdo, estás viendo el viaje, la visa. Vino este silencio y ´pum´, el anuncio de Monterrey, nos enteramos igual, como todo el mundo", aseveró Saracho.

Al final, los Pumas se reforzaron con José Juan Macías, y Anthony Martial, exjugador de la Premier League, llegó al equipo regio para acrecentar las figuras en su plantel.