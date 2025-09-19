logo pulso
China respeta la "voluntad de las empresas": Xi Jinping

Por El Universal

Septiembre 19, 2025 11:24 a.m.
A
China respeta la voluntad de las empresas: Xi Jinping

El presidente de China, Xi Jinping, expresó que respeta la "voluntad de las empresas" tras hablar con el mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre TikTok, en una llamada telefónica que calificó como "positiva" y "constructiva".
El líder de China declaró que EU debería evitar tomar medidas unilaterales y restrictivas sobre el comercio. Además, enfatizó la importancia de aliviar las tensiones entre Estados Unidos y China y evitar nuevas restricciones comerciales.
Xi destacó la importancia de las relaciones entre China y Estados Unidos: ambas partes pueden prosperar juntas y aportar beneficios al mundo. Pero "esto requiere respeto mutuo, coexistencia pacífica y una cooperación beneficiosa para todos".
Trump se compromete a apoyar las negociaciones
Trump afirmó que la cooperación podría impulsar la paz y la estabilidad. Se comprometió a apoyar las negociaciones económicas, resolver el problema de TikTok y colaborar con China para salvaguardar la paz mundial.
Xi recordó que China y Estados Unidos fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial y lucharon codo con codo.
Trump elogió el desfile conmemorativo del aniversario de la Segunda Guerra Mundial en China, calificándolo de "espectacular".
Además, el mandatario estadounidense calificó las relaciones entre Estados Unidos y China como la relación bilateral más importante del mundo.

