Sonará la alerta sísmica en celulares por el Simulacro Nacional
Este 19 de septiembre, en memoria de los sismos de 1985 y 2017, se activará un escenario de emergencia con hipótesis de terremoto
Este 19 de septiembre de 2025 se cumplen 40 años del catastrófico terremoto de 1985, así como ocho años del sismo de 2017, eventos que dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva de los mexicanos.
Sigue aquí el proceso del Segundo Simulacro Nacional 2025, para mantenerte informado sobre las actividades de prevención que se llevarán a cabo este 19 de septiembre de 2025.
Alerta sísmica sonará en celulares
El Gobierno Federal anunció que se enviará un mensaje de alerta el 19 de septiembre a las 12:00 horas directamente a más de 80 millones de celulares activos en México.
Y agregó que no se requiere Internet, saldo ni instalación de aplicaciones: basta con tener señal celular y activar las alertas inalámbricas.
Segundo Simulacro Nacional 2025
Como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025, este viernes 19 de septiembre en punto de las 12:00 horas, se activará un escenario de emergencia con la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, e incidencia en Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
En otras entidades de la República, la hipótesis será por catástrofes naturales como huracán, incendio urbano o tsunami. Es decir, desarrollarán su propio escenario de riesgo con base en sus vulnerabilidades locales.
