Vuelca veloz camioneta en el río Santiago

Una camioneta que circulaba a alta velocidad por el río Santiago, se impactó contra un poste de alumbrado público para finalmente quedar volcada con las llantas hacia arriba, afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

El percance tuvo lugar alrededor de las 17:30 horas de este jueves, cuando una camioneta JAK tipo pick up de color negro y doble cabina, se desplazaba por el bulevar del río Santiago en dirección de Morales hacia la carretera a Matehuala.

No obstante, al salir de una curva abierta hacia la derecha, el conductor perdió el control del volante y así la camioneta se estrelló contra un poste y enseguida se volcó quedando con las llantas hacia arriba sobre área verde del bulevar.

Algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y al sitio arribaron paramédicos del CRUM, quienes valoraron al conductor de la unidad que por suerte no presentó golpes graves y no ameritó traslado al hospital.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del percance y la camioneta fue enviada a una pensión hasta en tanto el conductor no llegue a un acuerdo reparatorio por los daños causados al poste de alumbrado.