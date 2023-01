Qué es el protocolo "No Callem", utilizado en caso Dani Alves

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- El futbolista Dani Alves pasó su primera noche en la cárcel de Brians 1, luego de que fuera acusado por una agresión sexual contra una mujer en la madrugada del 30 y 31 de diciembre de 2022.

La presunta agresión sexual del brasileño se dio en el centro nocturno de Barcelona el Sutton, uno de los más exclusivos y de moda en la ciudad.

Sin embargo, en Barcelona existe un protocolo que se activa cuando este tipo de problemas se presentan.

¿Qué es el protocolo "No Callem"?

"No Callem" o "No callemos" es un protocolo creado por el Ayuntamiento de Barcelona para combatir las agresiones sexuales en espacios de ocio privados y dar atención de la violencia machista en la ciudad.

Este protocolo reserva un papel destacado a las personas responsables y trabajadoras de los locales, ya que se les dota de herramientas para detectar situaciones de posibles agresiones y acosos sexuales y para que puedan atenderlas.

Los espacios adheridos al protocolo deben adoptar una serie de normas de prevención, entre las que destacan medidas de control de acceso, que eviten criterios discriminatorios o sexistas (como precios de entrada diferenciados por sexo, bonificaciones en bebidas para las mujeres o códigos de vestimenta obligatorios por sexo) y limitar el acceso a la sala o al recinto a las personas que presenten ya fuera del local comportamientos acosadores.

Además, cada espacio debe analizar sus zonas oscuras, escondidas o que faciliten la vulnerabilidad de las personas usuarias y priorizar su vigilancia.

El protocolo va acompañado de una campaña de comunicación que es visible en el interior de las salas y festivales con el lema "No callemos": un eslogan que recoge el compromiso colectivo.