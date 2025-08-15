¿Qué partidos de la Jornada 5 van TV abierta?
El futbol mexicano se prepara para una nueva fecha de la Liga MX
El balón vuelve a rodar en el futbol mexicano. Este viernes, se pone en marcha la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.
La cuarta fecha llegó a su fin el lunes pasado, dejando a su paso sorpresivos resultados que modificaron algunos lugares en la clasificación general.
Luego de los cuatro primeros juegos del certamen, el Pachuca continúa en la cima de la clasificación general, gracias a que ha sumado los 12 puntos posibles.
A los Tuzos, los siguen muy de cerca los Tigres, el Toluca y el Monterrey con nueve unidades cada uno,
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el otro extremo de la tabla, se encuentra el Querétaro, que está hundido sin haber podido obtener ni un solo punto.
El naciente torneo continúa su curso este día, con dos partidos que prometen estar llenos de emociones para sus respectivas aficiones.
La mayor cantidad de encuentros se estarán disputando el sábado, ya que habrá cinco de los nueve que se realizan cada jornada.
Para el domingo, se realizarán los dos últimos compromisos de la Fecha 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.
Cabe resaltar que, para la quinta jornada, solamente cuatro duelos podrán ser visto en televisión de manera gratuita.
¿Cuáles partidos serán transmitidos en televisión abierta?
-Puebla vs Atlético San Luis
Fecha: Viernes 15 de agosto
Hora: 19:00
Estadio: Cuauhtémoc
Transmisión: FOX/Caliente TV/Tubi
-Necaxa vs León
Fecha: Viernes 15 de agosto
Hora: 21:056
Estadio: Victoria
Transmisión: Azteca 7/Claro Sports/Pluto TV
-Chivas vs FC Juárez
Fecha: Sábado 16 de agosto
Hora: 17:07
Estadio: Akron
Transmisión: Amazon Prime
-Cruz Azul vs Santos Laguna
Fecha: Sábado 16 de agosto
Hora: 19:00
Estadio: Olímpico Universitario
Transmisión: Canal 5/TUDN/ViX Premium
-Tigres vs América
Fecha: Sábado 16 de agosto
Hora: 19:00
Estadio: Universitario
Transmisión: Azteca 7/FOX/Caliente TV/Tubi
-Pachuca vs Tijuana
Fecha: Sábado 16 de agosto
Hora: 19:00
Estadio: Hidalgo
Transmisión: FOX/Caliente TV/Tubi
-Toluca vs Pumas
Fecha: Sábado 16 de agosto
Hora: 21:10
Estadio: Nemesio Diez
Transmisión: Canal 5/TUDN/FOX/Caliente TV/Tubi/ViX Premium
-Querétaro vs Atlas
Fecha: Domingo 17 de agosto
Hora: 16:00
Estadio: Corregidora
Transmisión: FOX/Caliente TV/Tubi
-Monterrey vs Mazatlán
Fecha: Domingo 17 de agosto
Hora: 18:00
Estadio: BBVA
Transmisión: ViX Premium
no te pierdas estas noticias
¿Qué partidos de la Jornada 5 van TV abierta?
El Universal
El futbol mexicano se prepara para una nueva fecha de la Liga MX
Edson Álvarez tiene pie y medio fuera del West Ham
El Universal
Edson Álvarez podría abandonar el West Ham en el mercado de fichajes
Partido clave del Apertura 2025: Toluca recibe a Pumas en Nemesio Diez
El Universal
Keylor Navas se enfrenta a la ofensiva de Toluca en un duelo crucial contra Pumas