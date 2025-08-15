¿Qué partidos de la Jornada 5 van TV abierta?

El balón vuelve a rodar en el futbol mexicano. Este viernes, se pone en marcha la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.

La cuarta fecha llegó a su fin el lunes pasado, dejando a su paso sorpresivos resultados que modificaron algunos lugares en la clasificación general.

Luego de los cuatro primeros juegos del certamen, el Pachuca continúa en la cima de la clasificación general, gracias a que ha sumado los 12 puntos posibles.

A los Tuzos, los siguen muy de cerca los Tigres, el Toluca y el Monterrey con nueve unidades cada uno,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el otro extremo de la tabla, se encuentra el Querétaro, que está hundido sin haber podido obtener ni un solo punto.

El naciente torneo continúa su curso este día, con dos partidos que prometen estar llenos de emociones para sus respectivas aficiones.

La mayor cantidad de encuentros se estarán disputando el sábado, ya que habrá cinco de los nueve que se realizan cada jornada.

Para el domingo, se realizarán los dos últimos compromisos de la Fecha 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Cabe resaltar que, para la quinta jornada, solamente cuatro duelos podrán ser visto en televisión de manera gratuita.

¿Cuáles partidos serán transmitidos en televisión abierta?

-Puebla vs Atlético San Luis

Fecha: Viernes 15 de agosto

Hora: 19:00

Estadio: Cuauhtémoc

Transmisión: FOX/Caliente TV/Tubi

-Necaxa vs León

Fecha: Viernes 15 de agosto

Hora: 21:056

Estadio: Victoria

Transmisión: Azteca 7/Claro Sports/Pluto TV

-Chivas vs FC Juárez

Fecha: Sábado 16 de agosto

Hora: 17:07

Estadio: Akron

Transmisión: Amazon Prime

-Cruz Azul vs Santos Laguna

Fecha: Sábado 16 de agosto

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5/TUDN/ViX Premium

-Tigres vs América

Fecha: Sábado 16 de agosto

Hora: 19:00

Estadio: Universitario

Transmisión: Azteca 7/FOX/Caliente TV/Tubi

-Pachuca vs Tijuana

Fecha: Sábado 16 de agosto

Hora: 19:00

Estadio: Hidalgo

Transmisión: FOX/Caliente TV/Tubi

-Toluca vs Pumas

Fecha: Sábado 16 de agosto

Hora: 21:10

Estadio: Nemesio Diez

Transmisión: Canal 5/TUDN/FOX/Caliente TV/Tubi/ViX Premium

-Querétaro vs Atlas

Fecha: Domingo 17 de agosto

Hora: 16:00

Estadio: Corregidora

Transmisión: FOX/Caliente TV/Tubi

-Monterrey vs Mazatlán

Fecha: Domingo 17 de agosto

Hora: 18:00

Estadio: BBVA

Transmisión: ViX Premium