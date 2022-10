Qué se puede y qué no llevar al Autódromo Hermanos Rodríguez

A-AA+

El siguiente fin de semana la Fórmula 1 llega a la Ciudad de México para disputar el Gran Premio de México 2022.

La máxima categoría llega a la capital de nuestro país para disputar la fecha 20 del actual campeonato, en el que Max Verstappen ya consiguió el bicampeonato.

Y de cara a la carrera en la Magdalena Mixiuhca, aquí te contamos qué cosas sí y qué cosas no puedes llevar al México GP.

LO QUE SE PUEDE LLEVAR

Sombreros

Cámaras de todo tipo (siempre y cuando el lente no sea mayor a 300mm)

Bloqueador solar

Encendedores

Cigarros

Lentes de sol

Toallas de playa

Cangureras

Mochilas pequeñas

Cascos motociclista

Banderas o pancartas alusivos al evento

Chamarras

Impermeables

Binoculares

Baterías externas para celular

Alimentos para bebé

LO QUE NO SE PUEDE LLEVAR

Armas de fuego

Objetos punzocortantes

Instrumentos musicales

Cinturones con estoperoles y/o hebillas grandes

Mascotas

Paraguas con punta en forma de pico

Tiendas de campaña, sillas o carritos

Drones

Banderas con palos

Comida o bebida

Botellas de vidrio o lata

Hieleras

Sillas

Muñecos de peluche

Tripié

Go Pro Poles, selfie sticks (palo para autofoto)

Bombas o bengalas de humo y/o luz.