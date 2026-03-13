¿Quiénes avanzarán? Así llegan los clubes mexicanos en la Concachampions

Esta semana se jugaron la ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde tres clubes de la Liga MX enfrentaron a rivales de la MLS, a excepción de Monterrey y Cruz Azul que protagonizaron un choque de mexicanos en esta fase. El martes hubo doble participación de clubes nacionales en esta competencia internacional. América viajó a Filadelfia para enfrentar al Philadelphia Union, donde lograron el triunfo 0-1, pero también sufrieron la dolorosa lesión de Ángel Malagón, quien se rompió el tendón de Aquiles. Monterrey recibió a Cruz Azul en el choque de mexicanos, en lo que fue un auténtico partidazo en la Sultana del Norte. Rayados cayó en casa 2-3 frente a La Máquina, que sacó la victoria en los últimos 10 minutos del partido. Toluca, actual bicampeón del futbol nacional, llegó a San Diego con el objetivo de traer una buena ventaja para la vuelta, pero fueron derrotados 3-2 por el cuadro de la MLS. Otra gran sorpresa fue la goleada del FC Cincinnati sobre Tigres (3-0). La escuadra felina tuvo algunas pifias durante el partido, una de ellas de Nahuel Guzmán que desembocó en un gol del rival. Ahora, te contamos lo qué necesita cada equipo para meterse a la siguiente ronda del torneo. ¿Qué necesitan los clubes de Liga MX para avanzar a cuartos de final de la Concachampions? Recordemos que el gol de visitante continúa vigente en la Copa de Campeones de la Concacaf, arma que pueden usar a su favor los cuadros fuera de casa. América La victoria en tierras estadounidenses le da cierta tranquilidad al cuadro de Coapa, que solamente necesita ganar o empatar para estar en la siguiente fase. Toluca Contar con dos goles de visita fue un factor a su favor, pero perder 3-2 no estaba en sus planes. Ante este panorama, el cuadro mexiquense debe de ganar sí o sí con diferencia de dos goles en el Nemesio Díez para estar en cuartos de final. Monterrey Rayados debe de ganar el juego para poder acceder a la ronda siguiente, una victoria de 2-0 sería suficiente para sellar su pase. Cruz Azul Con su victoria en el Estadio BBVA, La Máquina están con pie y medio en cuartos de final, un empate o victoria por la mínima terminaría por amarrar su boleto. Tigres Luego de ser exhibidos por el FC Cincinnati, el equipo de Guido Pizarro enfrenta un gran reto para seguir con vida en el torneo de la Concacaf. Un escenario es ganar 3-0 y así empatar el marcador global para llegar a los penaltis. El resultado definitivo sería un 4-0 para lograr una remontada histórica, pero su labor luce complicada.