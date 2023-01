Rafael Puente niega afectación en Pumas por salida de Dani Alves

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- Dani Alves dejó hace unas horas de formar parte de Pumas, equipo al que llegó con un rol protagonista y se marchó pocos meses después por la puerta de atrás, tras ser acusado de acosos sexual en Barcelona.

Una situación que tomó por sorpresa a la institución universitaria y a su entrenador Rafael Puente del Río, quien después de vencer de manera contundente al León, habló sobre lo ocurrido con el futbolista brasileño.

El estratega, que días antes consideraba una pieza fundamental al exjugador del FC Barcelona, demérito su salida del plantel asegurando que no afectó en el ánimo de los jugadores.

"El equipo demostró que son conscientes de la playera y lo que significa la institución. La salida de Dani Alves es una baja que provocará una merma, pero tenemos gente suficiente para sustituirlo".

Rafael Puente del Rio, aseguró que en las próximas horas tendrá una reunión con la directiva para ver la posibilidad de un nuevo refuerzo, dejando claro que todavía no tiene en mente la posición en la que podría utilizar esa plaza de extranjero liberada por Dani Alves.

"No lo tengo claro, hoy era día de partido y lo importante era jugarlo. Ahora con el inicio de la semana mañana nos sentaremos con la directiva para ver la mejor opción", finalizó.