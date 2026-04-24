Raiders seleccionan a Fernando Mendoza

PITTSBURGH.- El recorrido de Fernando Mendoza, de recluta ignorado por dos estrellas a la cima del draft de la NFL, se completó después de que los Raiders de Las Vegas lo seleccionaran con la primera elección la noche del jueves.

Convertir a los Raiders en un contendiente es el siguiente desafío para el ganador del Trofeo Heisman que llevó a Indiana a su primer título nacional.

El quarterback de 22 años no estuvo en la Ciudad del Acero para las festividades, y en su lugar eligió celebrar con familiares y amigos en casa, en Miami.

El de ascendencia cubana se dirigirá a Las Vegas el viernes para comenzar una carrera en la NFL que pudo haber parecido improbable cuando pocas universidades se interesaron en él al salir de la preparatoria .

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Mendoza ni siquiera era un prospecto destacado en esta época el año pasado. Pero tuvo una temporada sensacional con los Hoosiers, completando el 72% de sus pases para 3.535 yardas, 41 touchdowns y apenas seis intercepciones.

Aun así, hay muchas dudas sobre él en una clase del draft con pocos quarterbacks. Está decidido a volver a demostrar que los críticos están equivocados.

Mendoza no será apresurado a la alineación titular por los Raiders, que no han ganado un partido de playoffs en 24 años. Tendrá la oportunidad de aprender de Kirk Cousins y jugar para el copropietario Tom Brady, el campeón de siete Super Bowls, a quien Mendoza idolatró mientras crecía.

Mendoza es el cuarto quarterback consecutivo seleccionado como número 1 global, después de Cam Ward, Caleb Williams y Bryce Young. Es la décima vez en 12 años que un QB es la primera selección.

Ninguno de esos 10 ha ganado un Super Bowl, aunque Jared Goff y Joe Burrow fueron titulares en uno cada uno.

En 2024, seis QBs estuvieron entre las 12 primeras selecciones. Cuatro ya han ganado partidos de playoffs y Drake Maye fue subcampeón del MVP de 2025 y fue titular en el Super Bowl.