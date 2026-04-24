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Raptors recortan ventaja de Cavs

Scottie Barnes y RJ Barrett anotan 33 cada uno, un máximo de sus carreras

Por AP

Abril 24, 2026 03:00 a.m.
A
Raptors recortan ventaja de Cavs

TORONTO.- Scottie Barnes estableció máximos de su carrera en playoffs con 33 puntos y 11 asistencias, RJ Barrett sumó un máximo de su carrera en playoffs de 33 puntos y los Raptors de Toronto vencieron a Cleveland 126-104 la noche del jueves, poniendo fin a una racha de 12 derrotas consecutivas en playoffs ante los Cavaliers.

Collin Murray-Boyles anotó 22 puntos, Jamison Battle consiguió los 14 puntos que totalizó en el último cuarto y Brandon Ingram añadió 12, mientras los Raptors recortaron la ventaja de Cleveland en la serie de primera ronda de la Conferencia Este a 2-1.

El Juego 4 será el domingo por la tarde en Toronto.

Murray-Boyles es el primer novato de los Raptors en anotar 20 o más puntos en un partido de playoffs. Los Cavaliers igualaron el récord de la postemporada de la NBA de victorias consecutivas ante un mismo rival al ganar el Juego 2 el lunes, pero no pudieron ampliar esa racha en Toronto.

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James Harden anotó 18 puntos, mientras Donovan Mitchell, Evan Mobley y Max Strus terminaron con 15 cada uno.

Jaylon Tyson anotó 13 puntos y Jarrett Allen aportó 12.

Toronto anotó 23 puntos a partir de 22 pérdidas de balón de Cleveland. El escolta de Toronto Immanuel Quickley (isquiotibial derecho) siguió fuera.

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