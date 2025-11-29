Rayados amarra el regreso de César Montes para 2026

El torneo Apertura 2025 aún no termina y los Rayados de Monterrey ya tendrían asegurado un refuerzo para el 2026. Se trata de César Montes, un viejo conocido que tendría apalabrado su regreso al futbol mexicano, una vez que acabe la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

De acuerdo con Sergio Treviño, reportero de FOX Sports, ya hay negociaciones entre la directiva albiazul y el "Cachorro", canterano del Monterrey que milita actualmente en el Lokomotiv de Moscú en la Liga Premier de Rusia.

Según Treviño, solamente una oferta del futbol europeo entorpecería su regreso al club en el que debutó, pero la directiva albiazul apostaría fuerte por el regreso de Montes ante la inminente salida de Sergio Ramos, recientemente confirmada por el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano.

Montes se encuentra en la lucha por ser titular en la Copa del Mundo 2026 junto a Johan Vásquez en la central del Tri dirigido por Javier Aguirre. Actualmente lleva 17 partidos disputados con el Lokomotiv y un gol a su nombre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El paso de Montes por el futbol europeo empezó en 2023 cuando se convirtió en jugador del Espanyol de Barcelona; después jugó con el Almería y después desembarcó en Rusia.