Rayados se juega puntos ante Cruz Azul

Con la intención de meterse a puestos de Liguilla, Rayados del Monterrey buscará el triunfo este sábado cuando reciba en el BBVA la visita de la Máquina del Cruz Azul que, por su parte, va por el liderato general.

Sin duda un partido importante y muy difícil para los regios de Domenec Torrent, pues los últimos resultados no se le han dado y de a poco se ha ido alejando la posibilidad de estar entre los ocho primeros.

Si bien está en la novena posición con 10 puntos – empatado con Tigres- y a uno del América, el sexto lugar (Atlas) está a tres puntos, por lo que una derrota empezaría a complicarle una posible clasificación.

Lo malo para Monterrey es que como local no ha funcionado del todo, con una victoria, un empate y una derrota; su funcionamiento ha dejado mucho que desear a pesar de contar con un plantel con calidad y experiencia, pero que ha bajado mucho en su rendimiento.

Además, al frente también ha sufrido pues la delantera integrada por Anthony Martial, Uros Durdevic y Roberto de la Rosa no sido efectiva, a pesar del cartel con el que llegaron, por lo que también es una preocupación para Torrent.

Monterrey también tendrá que darle gusto a su afición, que ha protestado por los malos resultados de los últimos encuentros, tanto en liga como en Concacaf, donde apenas pudo eliminar al Xelajú de Guatemala.,

Así es que Rayados tendrá que plantear muy bien su estrategia para contener y tratar de derrotar a un Cruz Azul que viene embalado, con seis encuentros sin perder, una de las mejores delanteras y un equipo que cada vez juega mejor.

La Máquina llegará a Monterrey con la idea de conseguir el liderato general, que podría darse al combinarse una derrota o empate de las Chivas del Guadalajara.

Nicolás Larcamón por fin ha logrado conjuntar un gran equipo que aspira y es uno de los favoritos al título, junto con Chivas. Los refuerzos celestes, Agustín Palavecino y Nicolás Ibáñez, han encajado perfectamente en el sistema del argentino.

La victoria ante Chivas dio impulso y ánimo a la Maquina para encarar la segunda parte del Clausura 2026; sin embargo, el técnico celeste ha señalado que Monterrey será una prueba para continuar ascendiendo, además de que reconoció que debe poner especial atención en la zaga.

Partiendo como favorito, Cruz Azul tendrá ante si la oportunidad de adueñarse del liderato general, pues su nivel de juego demuestra que viene en ascenso y será muy difícil frenar a esta Máquina que ya agarro velocidad.

Por si fuera poco, estos equipos se volverán a enfrentar, pero en los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, a jugarse en marzo próximo, el resultado marcará el destino de ambos en los dos torneos, donde los azules marcan diferencia.

Monterrey recibirá a Cruz Azul este sábado 28 de febrero en el estadio BBVA en punto de las 19:05 horas, partido que se podrá ver por Canal 5, TUDN y Vix.