Rayados se mantiene en la cima tras la Jornada 8

La Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX dejó momentos clave que consolidan a Rayados como líder indiscutible, aunque Cruz Azul pisa fuerte en la lucha por la cima.

En un partido complicado en La Corregidora, Monterrey se impuso 1-0 al Querétaro con un gol de Germán Berterame.

Con 21 puntos, los regiomontanos lideran la tabla general, demostrando solidez pese a no brillar en su mejor versión.

Cruz Azul, con 20 puntos, se mantiene como el principal perseguidor. Los celestes vencieron 1-0 al Pachuca en un duelo accidentado que dejó tres expulsados, consolidando a Nicolás Larcamón como un estratega clave.

Este resultado los deja a una unidad de Rayados, con la ventaja de mantenerse invictos. Por su parte, América, Toluca y Tigres completan el top 5 con 17, 16 y 14 puntos respectivamente.

Las Águilas cayeron 1-2 ante Chivas en el Clásico Nacional, con goles de Roberto Alvarado y Armando González, mientras que los Tigres empataron 0-0 frente al León, dejando escapar la oportunidad de acercarse a los líderes.

Pumas, dirigidos por Efraín Juárez, mostró signos de mejoría al vencer 4-1 al Mazatlán con anotaciones de Guillermo Martínez, Alan Medina y José Juan Macías. Este triunfo los catapultó al octavo puesto con 12 puntos, reflejando un crecimiento en su juego.

Chivas, por su parte, logró un respiro tras el triunfo en el Clásico Nacional, alcanzando el decimosegundo lugar con 7 puntos. Aunque aún están lejos de los primeros puestos, el Rebaño comienza a abandonar la zona baja de la tabla.

La próxima fecha promete más emociones, con duelos que podrían redefinir la cima de la clasificación. Por ahora, Rayados y Cruz Azul se perfilan como los grandes contendientes, pero la lucha por los primeros lugares y la liguilla está más abierta que nunca.