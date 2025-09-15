Santos cae en el 2do. juego

El Calor de Cancún se impu5so con claridad en el segundo compromiso de la Serie 12 de la Temporada 2025 de la Liga Caliente.Mx LNBP, al derrotar por marcador de 90-60 a los Santos del Potosí, en duelo disputado en el Poliforum Cancún.

Con este resultado, la serie terminó igualada con un triunfo por bando. Además, el conjunto dirigido por Pepe Pidal alcanzó su décima victoria de la campaña, y ahora se prepara para viajar a Zacatecas, donde enfrentará a los Gambusinos de Fresnillo en su próxima serie.

El cuadro potosino intentó repetir la sorpresa del primer juego y se adelantó en la pizarra con el liderazgo ofensivo de Luismal Ferreiras, pero los locales reaccionaron en el cierre del primer parcial gracias al trabajo colectivo de Gerard De Vaughn, Max Landis, Martín “Tincho” Fernández y JJ Ávila, quienes dejaron la ventaja 20-18.

Para el segundo cuarto, Anthony “Cat” Barber se sumó a la ofensiva cancunense y permitió mantener la diferencia, pese a que Ferreiras seguía siendo la figura por Santos. Al descanso, El Calor ya ganaba por diez puntos, 39-29.

En el tercer periodo, los quintanarroenses extendieron su dominio con 30 unidades, apoyados en Fernández, De Vaughn, Ávila, Barber y Landis, para colocar el marcador 69-50. En el último cuarto, la ofensiva local no cedió y, con aportaciones de Lance Jones, Raúl Delgado, Irving Martínez y Nate Grimes, sellaron la victoria por un contundente 90-60.

El estadounidense Max Landis brilló como el jugador más destacado del encuentro al anotar 22 puntos, seguido por Gerard De Vaughn con 20 y JJ Ávila con 12. Por los potosinos, Luismal Ferreiras volvió a ser la figura con 16 unidades, acompañado por Jaire Grayer con 13 y Jermaine Haley con 9.