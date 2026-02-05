Rayos de Necaxa buscan romper mala racha ante San Luis

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- Los Rayos de Necaxa comenzaron el Clausura 2026 con una goleada a su favor en la fecha uno, lo que parecía un inicio prometedor para los dirigidos por Martín Varini, pero ahora, con tres derrotas consecutivas el cuadro de Aguascalientes tendrá que regresar a la victoria y tiene la oportunidad cuando reciba al San Luis.

El balón rodará este viernes 7 de febrero, en punto de las 19:00 horas, en el estadio Victoria de Aguascalientes.

Los Rayos, luego del último descalabro de 2-0 ante América, recuperarán a su delantero estrella Julián Carranza, quien no vio actividad por suspensión, pero no tendrán disponible al mediocampista Kevin Gutiérrez por haber recibido tarjeta roja ante los Azulcremas.

Por ahora el cuadro de Aguascalientes marcha 15 de certamen con tres puntos.

Por su parte el Atlético de San Luis viene de una derrota de 3-2 ante Chivas, pero aún así los potosinos suman cuatro unidades, ubicándose en la posición 11 de la tabla general.

Una de sus fortalezas que del equipo de San Luis en el campeonato es la figura de su centro delantero, Joao Pedro, nacido en Brasil, pero con nacionalidad italiana, por ahora líder de golea con cuatro tantos.

Geraldino Dos Santos Galvao, también ha estado en el ojo del huracán en el cierre de fichajes, ya que la prensa deportiva lo colocaba en las filas del Cruz Azul o de otros equipos.

Necaxa vs San Luis

Hora: 19:00 horas.

Estadio: Victoria.

TV: TV Azteca/ClaroSports.