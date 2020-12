Real Madrid-Atlético, un derbi clave para el título liguero

Llegó la hora para cerciorar si el Atlético de Madrid tiene madera de campeón en La Liga de España, o si hay que esperar una remontada del Real Madrid y Barcelona.

Luego de esquivar una eliminación prematura en la Liga de Campeones, el Atlético visita al Real Madrid en un derbi capitalino que podría ser determinante en la puja por el título.

De ganar el sábado en el estadio Alfredo Di Stéfano, el Atlético podría abrir una distancia de nueve puntos sobre el Madrid, actualmente cuarto en la tabla. Una derrota merengue comprometería seriamente su intención de revalidar el cetro por primera vez en una década.

Ambos equipos vienen de tambalearse en la cuerda floja en la Champions. El Madrid venció 2-0 al Borussia Moenchengladbach para quedar primero en el Grupo B y el Atlético avanzó al ganarle por idéntico marcador al Salzburgo en el Grupo A.

"Han demostrado otra vez lo que son como equipo, su carácter y están muy satisfechos", declaró el técnico del Madrid Zinedine Zidane tras la victoria ante el Gladbach.

"Es verdad que este equipo tiene eso, cuando las dificultades son grandes, aparece", añadió el timonel francés.

Los merengues se habían sumido en una espiral negativa, sin victorias en tres partidos seguidos del torneo local antes de vencer 1-0 al Sevilla el sábado pasado para llegar a los 20 puntos en 11 partidos.

El Atlético, por su parte, marcha a paso redoblado en España. Acumula 26 puntos en 10 partidos, y presume de ser el único equipo invicto del campeonato, triunfal en sus últimos siete compromisos.

Los colchoneros buscarán encadenar ocho victorias por primera vez desde una racha de nueve seguidos en 2014, el año en el que ganaron su último título de liga.

Su técnico Diego Simeone le puso paños fríos a que se interprete el partido como un partido decisivo.

"No, final a falta de tantas jornadas no lo considero absolutamente", dijo el argentino. "El Madrid es un gran equipo, con un entrenador que siempre en la adversidad logra un cambio ante la responsabilidad de cualquier partido y compiten. Los admiro, porque todos los años están compitiendo y no es fácil. Ellos siempre están".

El Madrid no ha perdido ante el Atlético en sus últimos ocho partidos de liga, con tres victorias y cinco empates desde 2016.

LOS PROBLEMAS DEL BARCELONA

Incapaz de poner fin a sus tribulaciones, el Barcelona recibe a un Levante que se encuentra al borde de la zona de descenso. Asoma como el rival ideal para levantar de cabeza tras un par de reveses sucesivos — la derrota 3-0 de local ante Juventus por la Champions el martes y la caída 2-1 de visita al Cádiz en La Liga el sábado previo.

El Barça marcha en un distante noveno lugar, aunque tiene dos partidos pendientes. Se encuentra seis puntos detrás del Madrid y a 12 del Atlético.

"No estamos donde queremos estar y ahora vienen algunos partidos en los que podemos recuperar algunos puntos", dijo el portero azulgrana Marc-André ter Stegen. "Es el objetivo para estas semanas".

OTROS PARTIDOS

En un duelo de equipos vascos, la Real Sociedad recibe al Eibar el domingo. Segundo en la tabla, la Real tratará de extender a nueve su racha de partidos sin perder. Había ganado seis en fila antes de empatar en los últimos dos partidos.

El Villarreal, que marcha tercero, visitará al Real Betis del técnico chileno Manuel Pellegrini.