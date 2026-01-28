Real Madrid cae ante Benfica en repechajes de la Liga de Campeones

El Real Madrid acabó inesperadamente en los repechajes de la Liga de Campeones, al caer ante su otrora técnico José Mourinho, y será acompañado en esa instancia por el vigente monarca Paris Saint-Germain.

Los merengues saltaron a la cancha del Estádio da Luz en el tercer lugar de la clasificación de 36 equipos. Y a pesar de dos goles de Kylian Mbappé, cayeron el miércoles 4-2 ante Benfica para retroceder al noveno lugar, una posición por debajo de la zona de clasificación directa a los octavos de final.

Asombrosamente, Benfica logró meterse en los repechajes al quedar en el 24to puesto por diferencia de goles, gracias al tanto de su arquero Anatoliy Trubin en el octavo minuto del tiempo de descuento. El ucraniano subió al área rival para conectar un dramático cabezazo ante un Madrid que había quedado con nueve jugadores tras las expulsiones de Raúl Asencio y Rodrygo en el tramo final.

"Esta victoria es histórica e importante", valoró Mourinho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Acerca de su arquero, comentó: "Sabíamos que podía hacerlo. Hay que poner el balón ahí, pero es un gol asombroso de este tipo".

Turbin dijo que fue "un momento loco".

"No estoy acostumbrado a anotar", señaló. "Tengo 24 años y es la primera vez que lo logro".

El Madrid quedó fuera de los ocho primeros cuando Sporting Lisboa anotó en los descuentos para vencer 3-2 al Athletic Bilbao.

"Nos ganan y no es un tema de calidad. No es un tema de táctica. Es un tema de tener más ganas que el oponente", dijo Mbappé. "No tenemos continuidad en el juego, es algo que tenemos que solucionar. No podemos estar un día sí y un día no, eso no es de equipo campeón".

Sporting se unió a Liverpool —que vapuleó 6-0 al Qarabag de Azerbaiyán—, Tottenham, Barcelona, Chelsea y Manchester City entre los ocho primeros.

El líder general Arsenal —que completó el pleno de ocho victorias al vencer 3-2 al Kairat Almaty— y el segundo Bayern Múnich habían avanzado de antemano a la ronda de octavos que se disputará en marzo.

El PSG y Newcastle comenzaron ambos entre los ocho primeros, pero empataron 1-1 en París, lo que hizo que ambos cayeran en la clasificación al 11mo y 12do lugar.

Otro que acabó en los repechajes fue el Inter de Milán, el subcampeón de la pasada edición, pese a su victoria 2-0 ante Borussia Dortmund.

El sorteo de los repechajes —para los equipos que se ubicaron del noveno al 24to lugar— será el viernes.

El PSG también tuvo que transitar por los repechajes hace un año, el camino más largo posible con dos partidos adicionales en febrero para conquistar su primera Copa de Europa.

Empate indeseable

Tanto el PSG como Newcastle comenzaron la jornada entre los ocho primeros, pero el empate entre ambos los hizo retroceder. El cotejo tuvo un inicio explosivo cuando el conjunto inglés cometió un penal por una mano en el primer minuto.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, vio su tiro atajado por Nick Pope.

"No tenemos que pensar demasiado en el repechaje", consideró el portugués Vitinha, quien dio al PSG la ventaja a los 8 minutos. "Tuvimos el mismo problema el año pasado y, de pronto, las cosas cambiaron y el balón comenzó a entrar".

Bodo/Glimt avanza

El debutante noruego Bodo/Glimt será un intrigante protagonista en los repechajes. La victoria 2-1 de visita al Atlético de Madrid le dejó en el puesto 23. Eso mostró lo crucial que fue vencer al Man City la semana pasada en su feudo dentro del Círculo Ártico.

Los agónicos últimos minutos del triunfo de Benfica eliminó al Olympique de Marsella, que perdió 3-0 ante el Club Brujas. El conjunto francés quedó por debajo del corte al finalizar en el puesto 25 con nueve puntos.

Qarabag, Brujas, Galatasaray y Olympiakos también avanzaron a los repechajes, juntos a Juventus y Atalanta de Italia.

El campeón italiano Napoli se despidió en el puesto 30 después de perder 3-2 en casa ante Chelsea.

Barcelona repunta

Al medio tiempo del duelo del miércoles, Chelsea era duodécimo y el Barcelona 13ro. Ambos parecían conformarse con el repechaje.

El Barça perdía en casa frente a Copenhague, cuyo gol fue obra de Viktor Dadason, adolescente islandés de 17 años que marcó tres tantos en su campaña de debut en la Champions.

El duelo cambió en la segunda mitad. Los azulgranas golearon 4-1 con dianas de sus atacantes Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Marcus Rashford.